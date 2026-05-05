Αντιμέτωπη με δίκη που μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία Facebook, Instagram και WhatsApp

Η Meta Platforms απειλεί να σταματήσει να προσφέρει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp στο Νέο Μεξικό, εάν ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Ραούλ Τορέζ, πείσει έναν δικαστή να εκδώσει διαταγή που θα υποχρεώνει την εταιρεία να αναθεωρήσει σημαντικά τις εφαρμογές της. Μεταξύ άλλων προτάσεων, ο Τορέζ ζητά από το δικαστήριο να διατάξει τη Meta να εφαρμόσει «αποτελεσματική» επαλήθευση ηλικίας, να περιορίσει την κρυπτογράφηση για ανηλίκους, να δημοσιεύει εμφανείς προειδοποιητικές επισημάνσεις και να αναθεωρήσει τους αλγορίθμους προτάσεων.

Η Meta ανέφερε σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν αυτή την εβδομάδα ότι πολλές από τις προτεινόμενες απαιτήσεις του Τορέζ «είναι τόσο απελπιστικά ασαφείς ή διφορούμενες», ώστε η επιβολή τους θα παραβίαζε το δικαίωμά της στη δίκαιη διαδικασία. Η εταιρεία πρόσθεσε: «Πολλά αιτήματα είναι τεχνολογικά ή πρακτικά ανεφάρμοστα και ουσιαστικά θα ανάγκαζαν τη Meta να δημιουργήσει εντελώς ξεχωριστές εφαρμογές μόνο για χρήση στο Νέο Μεξικό. Επομένως, η επιβολή αυτών των επαχθών μέτρων θα μπορούσε να μας υποχρεώσει να αποσύρουμε πλήρως το Facebook, το Instagram και το WhatsApp από την πολιτεία ως τη μόνη εφικτή λύση συμμόρφωσης».

Η Meta δήλωσε επίσης ότι πολλές από τις απαιτήσεις του Τορέζ θα παραβίαζαν «βασικές αρχές» του Άρθρου 230 του Νόμου περί Ευπρέπειας στις Επικοινωνίες (που προστατεύει τις εταιρείες από ευθύνη για περιεχόμενο που δημοσιεύεται από χρήστες) καθώς και την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος.