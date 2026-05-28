Η επικεφαλής προϊόντος της Meta, Naomi Gleit, το ανακοίνωσε σε βίντεο στο Instagram, όπου αποκάλυψε ότι αυτά τα μοντέλα συνδρομής, με την ονομασία «Plus», είναι διαθέσιμα παγκοσμίως και ότι «υπάρχουν σχέδια σε εξέλιξη για δημιουργούς περιεχομένου, επιχειρήσεις και χρήστες του Meta AI».

Η Meta ανακοίνωσε την Τετάρτη τα προγράμματα συνδρομής για τις εφαρμογές της WhatsApp, Instagram και Facebook, με «ενισχυμένες λειτουργίες», ενώ παράλληλα ξεκίνησε να δοκιμάζει και άλλες στρατηγικές για τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η επικεφαλής προϊόντος της Meta, Naomi Gleit, το ανακοίνωσε σε βίντεο στο Instagram, όπου αποκάλυψε ότι αυτά τα μοντέλα συνδρομής, με την ονομασία «Plus», είναι διαθέσιμα παγκοσμίως και ότι «υπάρχουν σχέδια σε εξέλιξη για δημιουργούς περιεχομένου, επιχειρήσεις και χρήστες του Meta AI».

«Αυτά τα προγράμματα συνδρομής προσφέρουν πιο πλούσιους τρόπους έκφρασης και σύνδεσης στις εφαρμογές μας και θα προστεθούν ακόμη περισσότερες διασκεδαστικές λειτουργίες», δήλωσε η διευθύντρια σχετικά με τα WhatsApp Plus, Instagram Plus και Facebook Plus.

Σύμφωνα με το τεχνολογικό μέσο TechCrunch, οι συνδρομές για το Instagram και το Facebook θα κοστίζουν 3,99 δολάρια τον μήνα, ενώ αυτή του WhatsApp θα κοστίζει 2,99 δολάρια τον μήνα. Ποια οφέλη θα προσφέρουν αυτές οι συνδρομές;

Η Gleit πρόσθεσε ότι η Meta δοκιμάζει και άλλες επιλογές συνδρομής για τους χρήστες της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης της, Meta AI, καθώς και νέα προϊόντα που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες AI της εταιρείας, όπως τα γυαλιά.

Αυτές οι συνδρομές θα δίνουν επίσης «στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν περισσότερο το Meta AI περισσότερες δυνατότητες, μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, πιο μεγάλες και σύνθετες αιτήσεις, καθώς και περισσότερο χώρο δημιουργίας για επιχειρήσεις και δημιουργούς περιεχομένου», οι οποίοι θα μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία και το περιεχόμενό τους, να αυτοματοποιήσουν εργασίες και να προστατεύσουν το brand τους.

Το σύνολο των συνδρομητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την AI θα ονομάζεται Meta One και, σύμφωνα με το TechCrunch, περιλαμβάνει τις εκδόσεις Meta One Plus με κόστος 7,99 δολάρια τον μήνα και Meta One Premium με κόστος 19,99 δολάρια τον μήνα.

Η εφαρμογή Meta AI θα συνεχίσει να διατίθεται δωρεάν με τις πιο βασικές λειτουργίες της.

Τα προγράμματα που σχετίζονται με την AI θα αρχίσουν να δοκιμάζονται τον επόμενο μήνα στη Singapore, τη Guatemala και τη Bolivia, ενώ τα προγράμματα για δημιουργούς περιεχομένου και επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν να δοκιμάζονται αυτήν την εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία, το Μαρόκο, την Ταϊλάνδη και το Μπανγκλαντές, σύμφωνα με το μέσο.