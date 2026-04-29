Η Meta ενισχύει τους γονικούς ελέγχους γύρω από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της, δίνοντας στους γονείς νέα ορατότητα στο πώς οι έφηβοι χρησιμοποιούν την AI σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook και το Messenger. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενου ελέγχου για το πώς οι νεότεροι χρήστες αλληλεπιδρούν με τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας, ευημερίας και παραπληροφόρησης.

Με τη νέα ενημέρωση, οι γονείς που χρησιμοποιούν εργαλεία εποπτείας θα μπορούν να βλέπουν τα θέματα για τα οποία το παιδί τους έχει ρωτήσει το Meta AI τις τελευταίες επτά ημέρες, μέσω μιας νέας καρτέλας «Insights», η οποία θα διατεθεί σε βασικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας. Τα θέματα θα ομαδοποιούνται σε γενικές κατηγορίες, όπως σχολείο, ψυχαγωγία, τρόπος ζωής και υγεία, προσφέροντας μια συνοπτική εικόνα της χρήσης της AI χωρίς να αποκαλύπτονται πλήρεις συνομιλίες.

Η Meta δήλωσε ότι το χαρακτηριστικό αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να ισορροπεί μεταξύ διαφάνειας και ιδιωτικότητας, καθώς οι έφηβοι στρέφονται όλο και περισσότερο σε εργαλεία AI για συμβουλές, πληροφορίες και καθημερινά ερωτήματα. Η ενημέρωση αυτή βασίζεται σε ένα ευρύτερο σύνολο μέτρων προστασίας που ισχύουν ήδη για λογαριασμούς εφήβων, όπως περιορισμοί σε ακατάλληλες για την ηλικία απαντήσεις και παρεμβάσεις σε ευαίσθητα θέματα.