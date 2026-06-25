Συνεργασία με την WPP, ενσωματώνοντας τα νέα εργαλεία AI στην πλατφόρμα WPP Open

Η Meta παρουσίασε μια σειρά νέων διαφημιστικών λύσεων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ολοκληρωμένα εργαλεία δημιουργίας διαφημιστικού περιεχομένου, νέες δυνατότητες για διαφημιζόμενους και μια ενιαία πλατφόρμα συνεργασίας με δημιουργούς περιεχομένου.

Τους επόμενους μήνες, η εταιρεία θα λανσάρει μια νέα δημιουργική πλατφόρμα που θα προσαρμόζεται στην ταυτότητα και τους επιχειρηματικούς στόχους κάθε μάρκας. Η λύση αυτή θα επιτρέπει στις ομάδες δημιουργικού και media να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας παράλληλα δεδομένα και αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο πριν από την έναρξη μιας καμπάνιας. Η AI της Meta θα μπορεί να μαθαίνει από προηγούμενες διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες μιας επιχείρησης, δημιουργώντας πιο στοχευμένο περιεχόμενο. Οι διαφημιζόμενοι θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να καθορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη «μνήμη μάρκας» (brand memory), ώστε τα παραγόμενα δημιουργικά να ανταποκρίνονται καλύτερα στην εταιρική τους ταυτότητα.

Παράλληλα, η Meta συνεργάζεται με την WPP, ενσωματώνοντας τα νέα εργαλεία AI στην πλατφόρμα WPP Open, ώστε τα διαφημιστικά γραφεία να μπορούν να αναλύουν, να δημιουργούν και να κλιμακώνουν καμπάνιες για τους πελάτες τους. Επιπλέον, ενοποιεί το Creator Marketplace και το Partnerships Ads Hub στο νέο Meta Creator Marketing Hub. Η νέα πλατφόρμα θα διευκολύνει την ανακάλυψη δημιουργών, θα ενσωματώσει και δημιουργούς του Facebook και θα προσφέρει αναλυτικά στοιχεία απόδοσης για διαφημίσεις που βασίζονται σε συνεργασίες με creators.