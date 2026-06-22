Ο Will Cathcart, ο οποίος ηγήθηκε του WhatsApp για επτά χρόνια, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, επενδύει περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 8.550 crore ρουπίες) στη fintech μονόκερο CRED, μέσω ενός συνδυασμού πρωτογενών και δευτερογενών συναλλαγών, ανακοίνωσαν οι εταιρείες τη Δευτέρα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ιδρυτής της CRED, Kunal Shah, θα ενταχθεί στη Meta ως παγκόσμιος CEO του WhatsApp, ενώ ο Miten Sampat θα αναλάβει τον ρόλο του προσωρινού CEO της CRED.

«Ο Kunal Shah θα ενταχθεί στη Meta ως ο επόμενος επικεφαλής του WhatsApp. Ο Kunal έχτισε την CRED σε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες της Ινδίας και διαθέτει τη νοοτροπία δημιουργού και την παγκόσμια οπτική που θα τον εξυπηρετήσουν στη διοίκηση της μεγαλύτερης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων στον κόσμο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Kunal ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε το WhatsApp την καλύτερη υπηρεσία για δισεκατομμύρια ανθρώπους και εκατομμύρια επιχειρήσεις», δήλωσε ο Mark Zuckerberg σε ανάρτησή του στη Meta.

Ο Will Cathcart, ο οποίος ηγήθηκε του WhatsApp για επτά χρόνια, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Shah δήλωσε: «Η CRED είναι έτοιμη για την επόμενη φάση της. Κάνω ένα βήμα πίσω και ο @miten αναλαμβάνει ως προσωρινός CEO, μαζί με μια απίστευτα ταλαντούχα ομάδα. Ηγείται της στρατηγικής και των οικονομικών και με ανέχεται από το 2020. Αποχωρώ από τον επιχειρησιακό ρόλο και θα συνεχίσω ως μέτοχος. Η δέσμευσή μου δεν αλλάζει. Αλλάζει μόνο ο ρόλος μου».

Ο Shah ανακοίνωσε επίσης το πέμπτο πρόγραμμα επαναγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για εργαζομένους (ESOP) της εταιρείας.

Πριν από αυτόν τον γύρο χρηματοδότησης, η CRED είχε αντλήσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσω εννέα γύρων χρηματοδότησης. Η τελευταία χρηματοδότησή της πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025, όταν εξασφάλισε 72 εκατομμύρια δολάρια από την GIC σε έναν «down round», ο οποίος μείωσε την αποτίμησή της στα 3,64 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το 2022.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα λειτουργικά έσοδα της CRED αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2.735 crore ρουπίες κατά το οικονομικό έτος 2025 (FY25), ενώ οι λειτουργικές ζημίες της μειώθηκαν κατά 51%, στα 298 crore ρουπίες, κατά την ίδια περίοδο.