Σε διαφημιζόμενους και agencies

Η δοκιμαστική (beta) έκδοση του AI Business Assistant της Meta αρχίζει τώρα να διατίθεται σε διαφημιζόμενους και agencies κάθε μεγέθους σε μεγάλες παγκόσμιες αγορές και σε πολλές γλώσσες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας αυτή την εβδομάδα.

Η Meta AI ξεκίνησε αρχικά με μικρές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο. Από τότε, η εταιρεία διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν τον αυτοματοποιημένο βοηθό έλυσαν συνηθισμένα προβλήματα λογαριασμού κατά 20% πιο αποτελεσματικά, μείωσαν το κόστος ανά αποτέλεσμα διαφήμισης κατά 12%, αξιοποιώντας τις προτάσεις του AI.

Ο business assistant έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί την απόδοση των καμπανιών μέσω εξατομικευμένων προτάσεων με βάση AI καθοδήγησης σε πραγματικό χρόνο, βασισμένης στα δεδομένα της επιχείρησης δυνατοτήτων όπως γρήγορη επαναφορά απενεργοποιημένων λογαριασμών, ενημέρωση ορίων δαπανών και επίλυση προβλημάτων πληρωμών ή προβολής διαφημίσεων.

«Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τον Meta AI business assistant με βάση τα σχόλια των διαφημιζόμενων και μέσα στο 2026 μπορείτε να περιμένετε περισσότερες δυνατότητες που θα επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και τη δημιουργία καμπανιών», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας. Οι διαφημιζόμενοι και τα agencies μπορούν να έχουν πρόσβαση στον AI business assistant μέσα από διάφορα περιβάλλοντα της Meta, όπως το Ads Manager, το Meta Business Suite και το Business Support Home.