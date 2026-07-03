Με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Meta προχώρησε σε μία σημαντική διοικητική αλλαγή, ορίζοντας τον μέχρι πρότινος Chief Marketing Officer (CMO) Άλεξ Σουλτς τον πρώτο Chief Data Officer (CDO) στην ιστορία της εταιρείας. Ο νέος του ρόλος θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και αξιοποίηση προηγμένων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο Σουλτς ανέφερε ότι στόχος του είναι να συμβάλει στον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο η Meta συλλέγει, αναλύει και αξιοποιεί δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων στην εποχή της AI. Όπως εξήγησε, οι παραδοσιακές μέθοδοι αυτοματοποιημένης παραγωγής πληροφοριών για καταναλωτές και επιχειρήσεις έχουν πλέον φτάσει στα όριά τους. Οι πρώτες του προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη δημιουργία ισχυρότερων βάσεων δεδομένων που θα υποστηρίζουν αναλύσεις με τη βοήθεια της AI, πειραματισμούς, έρευνα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, ο Σουλτς, ο οποίος στο παρελθόν είχε την ευθύνη της έρευνας χρηστών, της ανταγωνιστικής ανάλυσης και της ενημέρωσης του διοικητικού συμβουλίου της Meta, δήλωσε στο Axios ότι καθοριστικής σημασίας θα είναι η ανάπτυξη ενός «σημασιολογικού επιπέδου» στα συστήματα δεδομένων της εταιρείας. Η πρωτοβουλία αυτή θα επιτρέψει στην AI να κατανοεί καλύτερα τα δεδομένα από όλες τις πλατφόρμες της Meta, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Τη θέση του CMO αναλαμβάνει πλέον η Ντενίζ Μορένο, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος Consumer Marketing and Growth.