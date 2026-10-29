Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αξιοποιούν διαφημίσεις live βίντεο στο Facebook και το Instagram, κατευθύνοντας το κοινό σε livestreams.

Η Meta συνεργάζεται με την AnyMind Group, με στόχο να βοηθήσει τα brands να συνδέουν πιο άμεσα το κοινό τους στα social media με το live commerce, ενισχύοντας τις δυνατότητες πωλήσεων σε διαφορετικές πλατφόρμες και αγορές. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αξιοποιούν διαφημίσεις live βίντεο στο Facebook και το Instagram, κατευθύνοντας το κοινό σε livestreams. Η υποστήριξη για το Facebook αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ για το Instagram προβλέπεται να ακολουθήσει στις αρχές του 2027.

Η νέα ενσωμάτωση φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσέλκυσης κοινού και ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω ζωντανών μεταδόσεων. Μέχρι σήμερα, οι πωλήσεις μέσω livestreams σε marketplaces, όπως τα Shopee και Lazada, βασίζονταν κυρίως στους ήδη υπάρχοντες χρήστες τους, ενώ οι μεταδόσεις στα κανάλια των brands απαιτούσαν ξεχωριστές διαφημιστικές καμπάνιες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να οδηγούνται σε διαφορετικά κανάλια αγοράς, όπως ιστοσελίδες, εφαρμογές, ηλεκτρονικά καταστήματα marketplaces και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η AnyMind διαθέτει 85 στούντιο live commerce στην Ασία-Ειρηνικό και προσφέρει τρία μοντέλα λειτουργίας: ανθρώπινους παρουσιαστές, λύσεις τεχνητής νοημοσύνης μέσω της πλατφόρμας AnyLive και υβριδικές μεταδόσεις. Στόχος είναι η ευκολότερη ενσωμάτωση του live commerce στη συνεχή στρατηγική μάρκετινγκ των brands.