Σύμφωνα με τη WARC Media

Η Meta αναμένεται να αυξήσει τα έσοδά της από τη διαφήμιση κατά περίπου 22% το 2026, φτάνοντας τα 240 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τον παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης της διαφήμισης στα social media, σύμφωνα με νέα έκθεση της WARC Media.

Το 2025, η διαφημιστική δραστηριότητα της Meta αυξήθηκε κατά 22%, φτάνοντας τα 196 δισ. δολάρια σε έσοδα. Για το 2026, η WARC προβλέπει ακόμη ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος όμως αναμένεται να μειωθεί στο 12% το 2027. Όπως φάνηκε και από την πιο πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων, η Meta αξιοποιεί τις μεγάλες επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), για να ενισχύσει τη διαφημιστική της δραστηριότητα, προσφέροντας εργαλεία που αύξησαν τις εμφανίσεις διαφημίσεων κατά 19% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, ενώ η μέση τιμή των διαφημίσεων αυξήθηκε κατά 12%.

Ο Alex Brownsell της WARC αναφέρει ότι «ο μηχανισμός ανάπτυξης της Meta (flywheel) περιστρέφεται ταχύτερα από ποτέ», καθώς η αυτοματοποίηση μέσω AI αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μάρκες προσεγγίζουν το κοινό. Η Meta σχεδιάζει να επενδύσει έως και 600 δισ. δολάρια στην ανάπτυξη AI έως το 2028, εστιάζοντας κυρίως στη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαφήμισης και όχι στην αύξηση του διαφημιστικού «φορτίου».