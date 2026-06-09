Ο Reid Hoffman

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι ο συνιδρυτής του LinkedIn, Reid Hoffman, αποχωρεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας λογισμικού έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία συμμετοχής. Ο 58χρονος Hoffman ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή. Θα παραμείνει μέλος του συμβουλίου μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους.

Αφού ίδρυσε το LinkedIn το 2002 και το ανέδειξε στην κορυφαία πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης και εύρεσης ταλέντων από εργοδότες και recruiters, ο Hoffman πούλησε την εταιρεία στη Microsoft έναντι 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2016. Στις αρχές του επόμενου έτους εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Microsoft. Ο Hoffman ήταν επίσης ένας από τους χρηματοδότες της OpenAI κατά την ίδρυσή της το 2015 ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Καθώς η Microsoft ανέπτυξε στενή συνεργασία με την OpenAI μέσω σημαντικών επενδύσεων και μιας στρατηγικής τεχνολογικής σύμπραξης, ο Hoffman αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της δημιουργού του ChatGPT το 2023.

Σήμερα, ο Hoffman είναι συνιδρυτής της Manas, μιας εταιρείας που αυτοπροσδιορίζεται ως «βιοφαρμακευτική εταιρεία με εγγενή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI-native)». Τις τελευταίες ημέρες, είχε επισημάνει στον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Satya Nadella, ότι θα πρέπει να αφοσιωθεί περισσότερο σε αυτό το εγχείρημα.