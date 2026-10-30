Σε ετήσια βάση, ο κύκλος εργασιών της Microsoft αυξήθηκε κατά 19% στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Άνοδο 5% κατέγραψε η μετοχή της Microsoft στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 4,89 δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 4,73 δολάρια, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών που συγκέντρωσε η LSEG. Τα έσοδα ανήλθαν στα 92,28 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για 90,69 δισ. δολάρια. Σε ετήσια βάση, ο κύκλος εργασιών της Microsoft αυξήθηκε κατά 19% στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ίδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση της δραστηριότητας cloud, με τη Microsoft να γνωστοποιεί για πρώτη φορά σε ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων τα έσοδα της πλατφόρμας Azure σε απόλυτα μεγέθη. Συγκεκριμένα, τα έσοδα του Azure ανήλθαν στα 33,17 δισ. δολάρια, πετυχαίνοντας άλμα 48% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της StreetAccount ανέμεναν έσοδα 32,32 δισ. δολαρίων, που θα αντιστοιχούσαν σε αύξηση άνω του 44%. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί επιτάχυνση της ανάπτυξης του Azure, καθώς το προηγούμενο τρίμηνο, που ολοκληρώθηκε τον Ίούνιο, ο ρυθμός αύξησης των εσόδων του είχε διαμορφωθεί στο 42%.