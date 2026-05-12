Ένα κέντρο δεδομένων της Microsoft στην Ανατολική Αφρική έχει καθυστερήσει λόγω διαφωνιών με την κυβέρνηση της Κένυας σχετικά με το αίτημα της εταιρείας για εγγυημένες πληρωμές, μετέδωσε την Κυριακή το Bloomberg News.

Τον Μάιο του 2024, η Microsoft συνεργάστηκε με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης G42 με έδρα τα ΗΑΕ, προκειμένου να επενδύσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ένα κέντρο δεδομένων στην Κένυα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να επεκτείνει τις υπηρεσίες cloud computing στην Ανατολική Αφρική.