Η νέα εφαρμογή ταξιδιωτικών δεδομένων αξιοποιεί την τεχνολογία eSIM, προσφέροντας πρόσβαση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε περισσότερες από 160 χώρες χωρίς αλλαγή κάρτας SIM.

Η Motorola Mobility, μια εταιρεία της Lenovo, ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση του Global Connect σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης και της περιοχής META, ανάμεσά τους η Νοτιοανατολική Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι Σκανδιναβικές χώρες, η περιοχή BeNeLux και η Ιβηρική. Το Global Connect είναι η λύση συνδεσιμότητας της Motorola με τεχνολογία Gigs που είναι σχεδιασμένη να κάνει πιο εύκολη και άνετη τη συνδεσιμότητά σας στο εξωτερικό. Μέσα από την εφαρμογή Global Connect, οι χρήστες με συμβατά smartphone Motorola αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας υψηλής ταχύτητας σε περισσότερες από 160 χώρες μέσω eSIM, με ευέλικτα πακέτα -χωρίς δέσμευση- και απλή διαδικασία ενεργοποίησης.

Η Motorola επεκτείνει το Global Connect, τη δική της εφαρμογή συνδεσιμότητας για ταξίδια με τεχνολογία Gigs, σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης και της περιοχής META.

Η διάθεση καλύπτει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE), τις Σκανδιναβικές χώρες, την περιοχή BeNeLux και την Ιβηρική, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σε κάθε αγορά και τη συμβατότητα της κάθε συσκευής.

Με την eSIM που διαθέτει ένα συμβατό smartphone Motorola, οι ταξιδιώτες επιλέγουν και ενεργοποιούν πακέτα δεδομένων υψηλής ταχύτητας χωρίς δεύτερο αριθμό τηλεφώνου.

Το Global Connect προσφέρει άμεση ενεργοποίηση, ευέλικτα πακέτα χωρίς δέσμευση και σαφείς τιμές. Έτσι οι χρήστες αποφεύγουν τις απρόοπτες χρεώσεις περιαγωγής όταν χρησιμοποιούν πακέτο Global Connect.

Ένας πιο έξυπνος τρόπος σύνδεσης στο εξωτερικό

Η συνδεσιμότητα στα ταξίδια πρέπει να είναι απλή. Κι όμως, η άφιξη σε μια νέα χώρα χωρίς άμεση πρόσβαση σε χάρτες, εφαρμογές μηνυμάτων ή υπηρεσίες μεταφοράς παραμένει συχνό πρόβλημα για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Με το Global Connect, η Motorola απλοποιεί τα ταξίδια. Οι χρήστες αποκτούν δεδομένα κινητής στο εξωτερικό χωρίς φυσική κάρτα SIM και χωρίς να βασίζονται σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi.

Η υπηρεσία δίνει στους ταξιδιώτες περισσότερη ευελιξία και έλεγχο στη συνδεσιμότητά τους, προσφέροντας:

Άμεση ενεργοποίηση: Οι χρήστες αγοράζουν και ενεργοποιούν πακέτο δεδομένων απευθείας από την εφαρμογή Global Connect.

Οι χρήστες αγοράζουν και ενεργοποιούν πακέτο δεδομένων απευθείας από την εφαρμογή Global Connect. Υψηλές ταχύτητες: Πρόσβαση σε δεδομένα κινητής μέσω εκατοντάδων δικτύων συνεργατών σε περισσότερες από 160 χώρες.

Πρόσβαση σε δεδομένα κινητής μέσω εκατοντάδων δικτύων συνεργατών σε περισσότερες από 160 χώρες. Ευέλικτα πακέτα: Οι χρήστες πληρώνουν το πακέτο εκ των προτέρων, χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις, και διαλέγουν αυτό που ταιριάζει στο ταξίδι τους.

Οι χρήστες πληρώνουν το πακέτο εκ των προτέρων, χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις, και διαλέγουν αυτό που ταιριάζει στο ταξίδι τους. Χωρίς απρόοπτες χρεώσεις περιαγωγής από τα πακέτα Global Connect : Οι χρήστες γνωρίζουν το ακριβές το κόστος των δεδομένων πριν από την αγορά.

Οι χρήστες γνωρίζουν το ακριβές το κόστος των δεδομένων πριν από την αγορά. Χωρίς δεύτερο αριθμό τηλεφώνου: Οι χρήστες κρατούν τον αριθμό που έχουν και χρησιμοποιούν δεδομένα ταξιδιού μέσω eSIM.

Απλή σύνδεση με λίγα βήματα

Το Global Connect αξιοποιεί την τεχνολογία eSIM που διαθέτουν τα συμβατά smartphone Motorola. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να αλλάξουν φυσική κάρτα SIM όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Η διαδικασία είναι απλή. Οι χρήστες ανοίγουν την εφαρμογή Global Connect, επιλέγουν προορισμό, διαλέγουν το πακέτο δεδομένων που ταιριάζει στις ανάγκες τους και ολοκληρώνουν την αγορά και την ενεργοποίηση.

Μετά την ενεργοποίηση, η eSIM συνδέεται με τα συμβατά δίκτυα κινητής μόλις οι χρήστες φτάσουν στον προορισμό τους. Η ίδια eSIM του Global Connect λειτουργεί σε πολλές χώρες που υποστηρίζονται, οπότε οι χρήστες δεν εγκαθιστούν νέα eSIM για κάθε προορισμό.

Η Motorola συγκεντρώνει την εμπειρία σε μία εφαρμογή. Οι ταξιδιώτες διαχειρίζονται πιο εύκολα τη συνδεσιμότητά τους, έχουν δεδομένα υψηλής ταχύτητας και παραμένουν συνδεδεμένοι όπου κι αν τους οδηγήσουν τα ταξίδια τους.

Διαθεσιμότητα σε Ευρώπη και στην περιοχή META

Το Global Connect είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες ορισμένες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, των Σκανδιναβικών χωρών, της περιοχής BeNeLux και της Ιβηρικής. Η νέα λύση συνδεσιμότητας της Motorola φτάνει έτσι σε περισσότερους πελάτες σε όλες αυτές της χώρες.

Η εφαρμογή Global Connect διατίθεται από το Google Play Store για τις συμβατές συσκευές Motorola σε όσες χώρες υποστηρίζεται η υπηρεσία. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά χώρα, μοντέλο συσκευής και συμβατότητα με eSIM.

Οι χρήστες βλέπουν τους διαθέσιμους προορισμούς, τα πακέτα δεδομένων και τις τιμές απευθείας στην εφαρμογή.