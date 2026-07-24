Nέα Διοικούσα Επιτροπή εκλέχθηκε στον ΙΑΒ Ηellas μετά τις χθεσινές αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού, την Πέμπτη 23/07/2026
Συγκεκριμένα εκλέχθηκαν οι εξής:
- Νικόλαος Κακολύρης (Eurolife FFH)
- Ειρήνη Αναστασιάδου (Helleniq Energy)
- Φραγκίσκος Μονογιυός (Adweb)
- Γεώργιος Τριδήμας (McCann)
- Κωνσταντίνος Ντάλλας (Star/Νέα Τηλεόραση)
- Σταυρούλα Δριτσέλη (DPG Digital Media Group)
- Γαληνός Γιαγλής (ΟCM)
- Μιχάλης Σαραντινός (Steficon)
- Σολ Σαλτιέλ (Fast River)
Tο αμέσως επόμενο διάστημα η Διοικούσα Επιτροπή αναμένεται να συγκροτηθεί και σε σώμα
Σημειώνεται πως ο IAB Hellas διοικείται από την Διοικούσα Επιτροπή, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη και εκλέγεται ανά διετία.