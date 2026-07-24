Ποιοι εκλέχθηκαν στις χθεσινές αρχαιρεσίες

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Nέα Διοικούσα Επιτροπή εκλέχθηκε στον ΙΑΒ Ηellas μετά τις χθεσινές αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού, την Πέμπτη 23/07/2026

Συγκεκριμένα εκλέχθηκαν οι εξής:

Νικόλαος Κακολύρης (Eurolife FFH)

Ειρήνη Αναστασιάδου (Helleniq Energy)

Φραγκίσκος Μονογιυός (Adweb)

Γεώργιος Τριδήμας (McCann)

Κωνσταντίνος Ντάλλας (Star/Νέα Τηλεόραση)

Σταυρούλα Δριτσέλη (DPG Digital Media Group)

Γαληνός Γιαγλής (ΟCM)

Μιχάλης Σαραντινός (Steficon)

Σολ Σαλτιέλ (Fast River)

Tο αμέσως επόμενο διάστημα η Διοικούσα Επιτροπή αναμένεται να συγκροτηθεί και σε σώμα

Σημειώνεται πως ο IAB Hellas διοικείται από την Διοικούσα Επιτροπή, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη και εκλέγεται ανά διετία.