Η εφαρμογή του real.gr είναι διαθέσιμη δωρεάν για iOS & Android.

Πρόσθεσε το Advertising.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το real.gr παρουσιάζει τη νέα, πλήρως ανανεωμένη εφαρμογή του, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και ακρόασης με ένα μόνο κλικ.

Η νέα εφαρμογή συγκεντρώνει όλο το περιεχόμενο του Real Group, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για όλες τις σημαντικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στον κόσμο, να ακούν ζωντανά τον Real FM 97.8, καθώς και τα θεματικά διαδικτυακά ραδιόφωνα του Ομίλου (Real Classic και Real Xmas).

Παράλληλα, ενσωματώνει νέες έξυπνες λειτουργίες που κάνουν την εμπειρία ακόμη πιο προσωποποιημένη και εύχρηστη.

Μέσα από το νέο app μπορείς να:

Διαβάζεις όλες τις τελευταίες ειδήσεις

Ακούς live τον Real FM 97.8

Επιλέγεις ανάμεσα στα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group

Διαβάζεις σύντομες συνόψεις άρθρων με Real AI

Βλέπεις την πρόγνωση καιρού για την περιοχή σου

Προσαρμόζεις την αρχική σελίδα στα ενδιαφέροντά σου

Αποθηκεύεις άρθρα για αργότερα

Επιλέγεις Dark Mode και μέγεθος γραμματοσειράς

Μοιράζεσαι άρθρα εύκολα στα social media ή μέσω email

Η νέα εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε η ενημέρωση, το ραδιόφωνο και οι έξυπνες λειτουργίες να είναι πάντα μαζί σου.

Η εφαρμογή του real.gr είναι διαθέσιμη δωρεάν για iOS & Android.