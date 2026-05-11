Για να προσεγγίζουν οι διαφημιζόμενοι Β2Β κοινά

Η Amazon Ads και το LinkedIn ανακοίνωσαν μια συνεργασία με στόχο να βοηθήσουν τους διαφημιζόμενους να προσεγγίσουν επαγγελματικά κοινά (B2B audiences). Το LinkedIn φέρνει τα first-party δεδομένα του κοινού του στο διαφημιστικό απόθεμα streaming TV της Amazon Ads μέσω του «Microsoft Monetize», της πλατφόρμας supply-side της μητρικής εταιρείας του LinkedIn, Microsoft.

Οι διαφημιζόμενοι που χρησιμοποιούν το Amazon DSP θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσεγγίζουν B2B κοινά μέσα σε premium τηλεοπτικά περιβάλλοντα. Τα δεδομένα από περίπου 1 δισεκατομμύριο μέλη του LinkedIn μπορούν να αξιοποιηθούν για στόχευση με βάση: επαγγελματικούς τίτλους, κλάδο δραστηριότητας, βαθμίδα/ ιεραρχική θέση, στοιχεία εταιρείας και θέσης εργασίας.

Η συνεργασία αυτή επεκτείνει τη συμφωνία μεταξύ Amazon Ads και Microsoft που είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2025 και παράλληλα προετοιμάζει το έδαφος για την παρουσίαση upfront της Amazon την επόμενη εβδομάδα. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ημέρες πριν από το ετήσιο «upfront» της βιομηχανίας media, όπου οι τηλεοπτικές εταιρείες στις ΗΠΑ προσπαθούν να πουλήσουν το μεγαλύτερο μέρος του διαφημιστικού τους αποθέματος πριν από τον επόμενο τηλεοπτικό κύκλο προγραμμάτων. Η Amazon θα πραγματοποιήσει τη δική της παρουσίαση, ακολουθώντας αντί στοιχες παρουσιάσεις από NBCUniversal, Google και άλλες εταιρείες.

Σύμφωνα με τον Chris Conetta, Director of Omnichannel Supply της Amazon Ads, ο συνδυασμός των audiences του LinkedIn με την κλίμακα και την επιρροή της streaming τηλεόρασης επιτρέπει πλέον στους διαφημιζόμενους να προσεγγίζουν B2B κοινά παράλληλα με τα audiences της Amazon μέσω αγορών στο Amazon DSP.