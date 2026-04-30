Η πολιτιστική κληρονομιά γίνεται ψηφιακή εμπειρία

Η πλατφόρμα του έργου MYTHOLOGIO εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο περιεχόμενο, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ιστορικές διαδρομές μέσα από ένα σύγχρονο και διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον.

Οι ιστορικές διαδρομές που αναρτώνται στην πλατφόρμα συνδυάζουν χαρτογραφική απεικόνιση, σημεία ενδιαφέροντος, πληροφοριακό υλικό και οπτικοακουστικό περιεχόμενο, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης και γνωριμίας με το ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα κάθε περιοχής.

Μέσα από τη λειτουργία του χάρτη διαδρομής, ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει τη συνολική πορεία, να εντοπίσει επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη ακτίνα από τη διαδρομή και να αντλήσει πληροφορίες για μνημεία, και ιστορικά γεγονότα. Παράλληλα, η ενσωμάτωση πολυμεσικού υλικού, όπως βίντεο και συνοδευτικών αφηγήσεων, ενισχύει την εμπειρία του χρήστη και καθιστά την πλοήγηση πιο ζωντανή, ελκυστική και εκπαιδευτική.

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα αναδεικνύει τον στόχο του έργου MYTHOLOGIO να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάδειξη, διάδοση και βιωματική προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από την οργάνωση και δημοσίευση θεματικών διαδρομών, η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα καινοτόμο εργαλείο που συνδέει τον χώρο, την ιστορία και την αφήγηση, απευθυνόμενο τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές και επισκέπτες πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η ανάπτυξη και συνεχής ενίσχυση του περιεχομένου της πλατφόρμας επιβεβαιώνει τη δέσμευση του έργου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αποθετηρίου εμπειριών, το οποίο καθιστά την ιστορική γνώση πιο προσιτή, διαδραστική και ουσιαστική.

Το MYTHOLOGIO συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που φέρνουν τον πολίτη πιο κοντά στην ιστορία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και τη σύνδεση της τοπικής μνήμης με τη σύγχρονη τεχνολογία. Δείτε την εξέλιξη του έργου στο https://mythologio.indigital.gr/

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.