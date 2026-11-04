Πλοήγηση για κοινό, συνεργάτες και θεσμικούς φορείς

Η HELLASTRON, που εκπροσωπεί τις εταιρείες διαχείρισης και λειτουργίας των παραχωρημένων αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας, χρησιμοποιεί το website της ως βασικό σημείο πρόσβασης σε μεγάλο όγκο πληροφοριών για το κοινό, τους συνεργάτες και τους θεσμικούς φορείς.

Σε έναν τέτοιο οργανισμό, η Think Plus ξεκίνησε από τη δομή της πληροφορίας και όχι από την αισθητική: οργάνωσε το περιεχόμενο με σαφή ιεράρχηση και σχεδίασε ένα σύγχρονο UI που διατηρεί τον θεσμικό χαρακτήρα της HELLASTRON. Η Think Plus συνεχίζει να υποστηρίζει την πλατφόρμα.