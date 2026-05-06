Τι δειχνουν τα στοιχεια της Just Watch για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η έκπληξη με το Apple TV

Η ελληνική αγορά streaming δείχνει να έχει περάσει σε φάση ωρίμανσης, με το πρώτο τρίμηνο του 2026 να χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη σταθερότητα στις προτιμήσεις των χρηστών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της JustWatch για την Ελλάδα, το Netflix διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στην αγορά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισχυρή παρουσία του Apple TV+, το οποίο καταλαμβάνει την τρίτη θέση, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Το Netflix παρέμεινε αμετακίνητο στην κορυφή καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου, καταγράφοντας μερίδιο 23% τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Αντίστοιχα, το Amazon Prime Video διατήρησε σταθερά το 20%, παραμένοντας στη δεύτερη θέση.

Την έκπληξη της ελληνικής αγοράς αποτελεί το Apple TV+, το οποίο κατέγραψε μερίδιο 19% σε όλους τους μήνες του Q1, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην Ελλάδα. Η επίδοση αυτή το φέρνει σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η πλατφόρμα συνήθως κινείται χαμηλότερα στην κατάταξη.

Στην τέταρτη θέση ακολουθεί το Disney+ με σταθερό μερίδιο 17% καθ’ όλο το τρίμηνο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία του στην ελληνική αγορά streaming.

Ανοδική πορεία σημείωσε η Mubi, η οποία ενίσχυσε το μερίδιό της κατά μία ποσοστιαία μονάδα μέσα στο τρίμηνο, από 7% τον Ιανουάριο σε 8% τον Μάρτιο, δείχνοντας ότι οι πιο niche streaming υπηρεσίες συνεχίζουν να βρίσκουν κοινό στην Ελλάδα. Αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και η Curiosity Stream, η οποία αυξήθηκε από 3% σε 4%.

Τα στοιχεία βασίζονται στη συνολική δραστηριότητα χρηστών της JustWatch στην Ελλάδα και αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αλληλεπιδρά με τις streaming υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας.