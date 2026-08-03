Το Apple TV διπλασίασε το μερίδιό του στην Ελλάδα, καθώς το Netflix διατηρεί την πρώτη θέση, σύμφωνα με τα στοιχεια της Just Watch για το πρώτο εξάμηνο του 2026

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της JustWatch για την Ελλάδα, η ελληνική αγορά streaming δείχνει να έχει περάσει σε φάση ωρίμανσης. Ειδικότερα, η εξαμηνιαία αναφορά για τις συνδρομητικές πλατφόρμες streaming στην Ελλάδα, μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου, έδειξε ότι το Apple TV κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια ανάπτυξη στην αγορά, με άνοδο εννέα ποσοστιαίων μονάδων (pp) από το Q2 2025, φτάνοντας στο 18%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το μερίδιό του και πλησιάζοντας το Disney Plus για την τρίτη θέση.

Παράλληλα, το Netflix διατήρησε την πρώτη θέση, παρά την πιο απότομη ετήσια πτώση ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες, με μείωση επτά pp στο 23%, ενώ το Amazon Prime Video κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση οποιασδήποτε πλατφόρμας, με μείωση δέκα pp στο 19%. Ακόμη, τα Cinobo και Crunchyroll εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας 3% και 1% της αγοράς αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι τα Μερίδια Αγοράς της JustWatch υπολογίζονται με βάση την αλληλεπίδραση των χρηστών στον ιστότοπο, στην τηλεόραση και στις εφαρμογές για κινητά. Το ενδιαφέρον των χρηστών στην Ελλάδα μετράται μέσω της προσθήκης ταινιών ή σειρών στη λίστα παρακολούθησης, των κλικ προς μια υπηρεσία streaming ή του φιλτραρίσματος μεταξύ πολλών υπηρεσιών streaming, καθώς και μέσω της επισήμανσης τίτλων ως «είδα». Οι αλληλεπιδράσεις Μεριδίου Αγοράς SVOD μετρήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2026 και 30ής Ιουνίου 2026 και συγκρίθηκαν με προηγούμενα τρίμηνα και περιόδους.