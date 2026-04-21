Το πρόγραμμα Sony Digital Imaging Ambassadors περιλαμβάνει μια επίλεκτη ομάδα εκλεκτών φωτογράφων και βιντεογράφων

Η Sony ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με τον διακεκριμένο Έλληνα φωτογράφο γάμου, Γιάννη Μακρή, ο οποίος εντάσσεται στο πρόγραμμα Sony Digital Imaging Ambassadors. Μέσα από τη χρήση του προηγμένου φωτογραφικού εξοπλισμού της Sony και ιδιαίτερα των mirrorless καμερών της σειράς Alpha, ο Γιάννης Μακρής συνεχίζει να αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής με μοναδική αισθητική και αφηγηματική δύναμη.

Το πρόγραμμα Sony Digital Imaging Ambassadors περιλαμβάνει μια επίλεκτη ομάδα εκλεκτών φωτογράφων και βιντεογράφων, οι οποίοι είναι μοναδικοί και ξεχωρίζουν για το προσωπικό τους ύφος, την τεχνική αρτιότητα και τη συμβολή τους στη σύγχρονη φωτογραφία και οπτική αφήγηση.

Ο Γιάννης Μακρής έχει έδρα στην Αθήνα ωστόσο δραστηριοποιείται διεθνώς, ταξιδεύοντας μαζί με τη σύζυγό του, επίσης φωτογράφο, σε όλο τον κόσμο. Μέσα από το έργο του καταγράφει ανθρώπινες ιστορίες στις πιο καθοριστικές στιγμές τους, υιοθετώντας μια κινηματογραφική και διαχρονική προσέγγιση.

Η δουλειά του χαρακτηρίζεται από έντονη αισθητική ταυτότητα, αφηγηματική συνοχή και εικόνες που διατηρούν τη δύναμή τους στον χρόνο. Για τον ίδιο η φωτογραφία γάμου δεν αφορά απλώς τη λήψη εικόνων. Αφορά την αποτύπωση της ουσίας της ιστορίας αγάπης ενός ζευγαριού και τη δημιουργία διαχρονικών αναμνήσεων που μπορούν να κρατήσουν για μια ολόκληρη ζωή. Είναι μια επένδυση με ανεκτίμητη συναισθηματική αξία, που συμβάλλει στην παρακαταθήκη μιας οικογένειας.

Όπως τονίζει: «Φωτογραφία σημαίνει «γράφω με φως». Μπορείς να γράψεις μια αναφορά για ένα γεγονός, αλλά μπορείς επίσης να γράψεις ένα ποίημα για το ίδιο γεγονός. Εγώ επιλέγω να γράφω ποιήματα.»

Με περισσότερα από 800 διεθνή βραβεία σε κορυφαίους φωτογραφικούς διαγωνισμούς, ο Γιάννης Μακρής έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους δημιουργούς στον χώρο της φωτογραφίας γάμου. Από το 2017, μοιράζεται τη γνώση και την εμπειρία του μέσα από σεμινάρια και workshops στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας ενεργά στην έμπνευση και την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς φωτογράφων.

Η σχέση του με τη Sony βασίζεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η αξιοπιστία των σωμάτων της Sony και η προηγμένη τεχνολογία των φακών της επιτρέπουν στον ίδιο να εργάζεται με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, εστιάζοντας απόλυτα στη στιγμή.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο Γιάννης Μακρής περιλαμβάνει:

Σώματα

Sony α7 V

Sony α7R V

Sony α7 IV (x2)

Sony α7C II

Prime Φακοί

Sony FE 14mm F1.8 GM

Sony FE 28mm F2

Sony FE 35mm F1.4 GM

Sony FE 50mm F1.2 GM

Sony FE 85mm F1.4 GM II

Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

Zoom Φακοί

Sony FE 16-35mm F2.8 GM II

Sony FE 24-50mm F2.8 G

Sony FE 24-70mm F2.8 GM II

Sony FE 28-70mm F2 GM

Sony FE 50-150mm F2 GM

Sony FE 70-200mm F2.8 GM II

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο του, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://www.johnmakris.art/