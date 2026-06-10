Προβολή και ανάδειξη μέσω διαδικτύου της νέας διαδικτυακής πύλης (portal) Hellenic Heritage και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΔΑΠ

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Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π) Προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Digital Marketing (έργο «Digital Media Buying» για την προβολή του brand Hellenic Heritage του ΟΔΑΠ, της ιστοσελίδας του, των υπηρεσιών του tickets.hh.gr (πρώην hhticket) και hhstore, αλλά και του του εμπορικού brand του ΟΔΑΠ.

To φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην προβολή και ανάδειξη μέσω διαδικτύου της νέας διαδικτυακής πύλης (portal) Hellenic Heritage και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΔΑΠ μέσα από την ψηφιακή αυτή πύλη, στην προβολή του εμπορικού brand του ΟΔΑΠ, Hellenic Heritage και των υπηρεσιών του προς τον επισκέπτη tickets.hh.gr- ηλεκτρονικό εισιτήριο, HHstore- ηλεκτρονικό κατάστημα πολιτιστικών ειδών, των υφιστάμενων ή και νέων εξατομικευμένων εμπειριών (HHexperiences) και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΔΑΠ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 357.120 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, το αργότερο, μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουλίου και ώρα 15:00.

Αναλυτικά στην σύμβαση περιλαμβάνονται:

Σχεδιασμός ολοκληρωμένης στρατηγικής digital marketing και media planning, η οποία θα αφορά στη δημιουργία στοχευμένου κοινού (target groups), διαμόρφωση πλαισίου επικοινωνίας της συνολικής ταυτότητας και παραγωγής περιεχομένου με βάση τους στόχους του ΟΔΑΠ και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους αγορών-στόχων.

Διαχείριση των Social Media (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, You Tube)

Δημιουργία διαφημιστικού λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και Google Ads και programmatic advertising όπου απαιτείται

Υλοποίηση και διαχείριση της διαφημιστικής καμπάνιας στα μέσα κοινωνικης δικτύωσης (Social Media Ads/Meta Ads), στην Google (Google Ads) και στην πλατφόρμα programmatic advertising.

Δημιουργία εικαστικών (μπάνερ) για χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Google Ads και Programmatic- διαφημιστικά γραφικά ή εικόνες. Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 13 - 131

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το Έργο «Digital Media Buying»

Δημιουργία e-commerce flow & tracking set up όπου απαιτείται.

Πιο αναλυτικά για την υπηρεσία αυτή περιλαμβάνονται:

- Μελέτη και σχεδιασμός του ecommerce tracking flow πάνω σε ecommerce flow.

- Διαμόρφωση και προετοιμασία της αναγκαίας τεκμηρίωσης για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας προς τον φορέα, τους εμπλεκόμενους στο κομμάτι της προβολής (marketing) και προς τους προγραμματιστές (developers)

- Προετοιμασία των σχετικών οδηγιών στους προγραμματιστές για την υλοποίηση

- Προετοιμασία και ρύθμιση του Google Tag Manager (GTM)

- Προετοιμασία και Ρύθμιση του Google Analytics 4 (GA4)

- Τεχνικός έλεγχος της υλοποίησης

- Data based έλεγχος της υλοποίησης- έλεγχος βάσει δεδομένων

- Καταγραφή τυχόν σημείων χρειάζονται να διορθωθούν, βελτιστοποιηθούν

- Προετοιμασία των σχετικών οδηγιών στους προγραμματιστές για την υλοποίηση (διορθώσεις/βελτιστοποιήσεις)

- Τεχνικός έλεγχος της υλοποίησης (διορθώσεις/βελτιστοποιήσεις) - Περιλαμβάνει καταγραφή τυχόν σημείων χρειάζονται να διορθωθούν, βελτιστοποιηθούν στο Google Tag Manager και καταγραφή τυχόν σημείων που χρειάζονται να διορθωθούν, βελτιστοποιηθούν στο Google Analytics 4

- Υλοποίηση των σχετικών σημείων στο Google Tag Manager και Google Analytics 4

Ρύθμιση Διαφημίσεων Google Ads - Shopping Ads.

Ρύθμιση Καμπανιών Καταλόγου Προϊόντων στη Meta.- Δημιουργία και σύνδεση του καταλόγου προϊόντων με το Facebook Business Manager

Ρύθμιση Διαφημιστικών Καμπανιών Remarketing στη Meta και Google.

Υλοποίηση και διαχείριση programmatic διαφημιστικών ενεργειών:

Περιλαμβάνεται η αξιοποίηση αυτοματοποιημένων ψηφιακών πλατφορμών για την προβολή διαφημιστικού περιεχομένου σε επιλεγμένα ψηφιακά μέσα (ιστοσελίδες, εφαρμογές, video περιβάλλοντα), με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand Hellenic Heritage και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΔΑΠ.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

- Σχεδιασμό στρατηγικής αξιοποίησης programmatic καναλιών, σε συνάρτηση με τους συνολικούς στόχους της digital επικοινωνίας

- Ορισμό και στόχευση επιλεγμένων κοινών (audience targeting) με βάση δημογραφικά, γεωγραφικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά

- Δημιουργία, υλοποίηση και παρακολούθηση διαφημιστικών καμπανιών μέσω κατάλληλων πλατφορμών

- Συνεχή βελτιστοποίηση της απόδοσης των καμπανιών βάσει δεδομένων

- Διασφάλιση προβολής σε κατάλληλο και ποιοτικό ψηφιακό περιβάλλον (brand safety)

- Παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στις συνολικές αναφορές του έργου

Η αξιοποίηση των programmatic καναλιών θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα ψηφιακά μέσα προβολής και προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με την απόδοση και τις ανάγκες της εκάστοτε καμπάνιας. Eνδεικτικά εποχικές καμπάνιες και προβολή επιλεγμένων πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων.

Ανάπτυξη αναφορών (reporting) και dashboards, που θα υποστηρίζουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και τη συνεχή αναβάθμιση της ψηφιακής στρατηγικής του ΟΔΑΠ.

Το έργο υλοποιείται με προσέγγιση performance-driven digital marketing, με έμφαση στη μετρησιμότητα, τη βελτιστοποίηση και τη δημιουργία απτής αξίας για τον ΟΔΑΠ.

Η ψηφιακή προβολή θα υλοποιηθεί σε συνέχεια των υφιστάμενων ενεργών καμπανιών και ενεργειών σε Google Search/Display Network και Meta του ΟΔΑΠ.

Οι καμπάνιες Programmatic advertising θα υλοποιηθούν για συγκεκριμένες δράσεις προβολής σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή.