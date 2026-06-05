Scratch-Off και Carousel formats, πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η AEGEAN είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που αξιοποιεί τα νέα Scratch-Off και Carousel formats του WeTransfer στην Ελλάδα, μέσα από καμπάνιες που υλοποιήθηκαν από την Ogilvy One σε συνεργασία με την Aleph, επίσημο εκπρόσωπο των WeTransfer Ads στην Ελλάδα.

Τα νέα διαδραστικά formats εισάγουν στοιχεία gamification στο περιβάλλον του WeTransfer, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν ενεργά με το δημιουργικό περιεχόμενο. Παράλληλα, αναβαθμίζουν συνολικά την εμπειρία του χρήστη μέσα στο περιβάλλον της πλατφόρμας.

Η χρήση αυτών των ad formats ενισχύει την απόδοση των καμπανιών και το consideration, με αύξηση του CTR έως και +40% σε σχέση με το CTR benchmark των στατικών ad formats.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Ogilvy One για αξιοποίηση νέων media δυνατοτήτων και δημιουργικών εμπειριών που ενισχύουν την αλληλεπίδραση και τη σύνδεση των brands με το κοινό τους.