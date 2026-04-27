Τα δεδομένα της εταιρείας αποτυπώνουν τη σαφή μετατόπιση της κατανάλωσης video προς τις παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες

Τη θέση τους στην παγκόσμια κατανάλωση περιεχομένου ενισχύουν, παγκόσμια, οι ψηφιακές πλατφόρμες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Omdia, το YouTube αναμένεται να προσεγγίσει τα 3 δισ. χρήστες παγκοσμίως έως το 2027, ενώ το Netflix εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 δισ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Τα δεδομένα της εταιρείας αποτυπώνουν τη σαφή μετατόπιση της κατανάλωσης video προς τις παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες πλέον καθορίζουν τόσο την πρόσβαση στο περιεχόμενο, όσο και τη δυναμική του ανταγωνισμού.

Η ισχύς των δύο πλατφορμών δεν αποτυπώνεται μόνο στο συνολικό μέγεθος του κοινού τους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κυριαρχούν ως βασικές επιλογές των χρηστών. Στη Γαλλία, το Netflix αποτελεί την πρώτη επιλογή για το 18% των χρηστών, ενώ το YouTube ακολουθεί με 12%, ξεπερνώντας τους παραδοσιακούς broadcasters και τις υπηρεσίες Pay TV.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι το streaming και το user-generated περιεχόμενο δεν λειτουργούν πλέον ως εναλλακτικές επιλογές, αλλά ως βασικοί πυλώνες της καθημερινής κατανάλωσης video.

Η ανάλυση της Omdia αναδεικνύει, παράλληλα, τον μεταβαλλόμενο ρόλο του YouTube στο ευρύτερο οικοσύστημα περιεχομένου. Παρ’ ότι παρατηρείται σημαντική επικάλυψη κοινού μεταξύ της πλατφόρμας και των μεγάλων γαλλικών broadcasters, όπως τα France TV, TF1+ και M6+, ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών του YouTube δεν ανήκει στο κοινό αυτών των υπηρεσιών. Το στοιχείο αυτό προσδίδει στο YouTube έναν διττό ρόλο: αφενός λειτουργεί συμπληρωματικά, ενισχύοντας την απήχηση του περιεχομένου, που ήδη υπάρχει στην τηλεόραση και αφετέρου αποτελεί πύλη πρόσβασης σε νέα κοινά, που δεν προσεγγίζονται από τα παραδοσιακά μέσα.

Αυτή η «διπλή δυναμική» μετατρέπει το YouTube σε στρατηγικό εργαλείο για την επέκταση της συνολικής εμβέλειας περιεχομένου. Δεν λειτουργεί μόνο ως ανταγωνιστής των broadcasters, αλλά και ως συνεργάτης, που μπορεί να διευρύνει το συνολικό audience reach. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον, όπου η προσοχή του χρήστη κατακερματίζεται και η ανακάλυψη περιεχομένου εξαρτάται όλο και περισσότερο από αλγοριθμικές προτάσεις και ψηφιακά οικοσυστήματα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εικόνα της αγοράς είναι πιο ισορροπημένη, με την παρουσία τόσο διεθνών όσο και τοπικών παικτών. Το Netflix καταγράφει μερίδιο 17% ως πρώτη επιλογή, η Sky ακολουθεί με 15%, ενώ το YouTube διαμορφώνεται στο 9%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά την άνοδο των πλατφορμών, το premium Pay TV διατηρεί ακόμη σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σε αγορές με ισχυρή εγχώρια παραγωγή και εδραιωμένα brand.

Παράγοντες της επιτυχίας

Ωστόσο, η συνολική κατεύθυνση της αγοράς είναι σαφής. Όπως επισημαίνει η Omdia, η επιτυχία δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την κλίμακα ή το reach, αλλά από τον συνδυασμό αυτών των στοιχείων με τη συμπληρωματικότητα. Πλατφόρμες, όπως το YouTube, ενισχύουν την απήχηση περιεχομένου και ανοίγουν νέες δεξαμενές κοινού, ενώ το Netflix συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο premium storytelling και στη βαθιά εμπλοκή των χρηστών.

Τα ευρήματα της Omdia επιβεβαιώνουν μια κρίσιμη μετατόπιση για τη βιομηχανία: το μέλλον της κατανάλωσης video θα διαμορφωθεί μέσα από τη συνύπαρξη και τη στρατηγική αξιοποίηση διαφορετικών πλατφορμών. Η αντιπαράθεση μεταξύ streaming και παραδοσιακής τηλεόρασης δίνει τη θέση της σε ένα πιο σύνθετο μοντέλο, όπου οι συνεργασίες και η αξιοποίηση πολλαπλών καναλιών καθίστανται απαραίτητες.