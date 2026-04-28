Μια νέα εκδοχή καινοτομίας στη διαφήμιση με AI

Η Omnicom Group παρουσίασε τη νέα εκδοχή της δικής της καινοτομίας στη διαφήμιση με τεχνητή νοημοσύνη, ένα «τολμηρό» σύστημα που ονομάζεται Brave Bot, σχεδιασμένο να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της «πλημμύρας» από περιεχόμενο που παράγεται από AI. Το bot, που αναπτύχθηκε από την ομάδα της Omnicom στη Μέση Ανατολή, μπορεί να αξιολογεί αν το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI είναι πραγματικά ξεχωριστό, καινοτόμο και πολιτισμικά αυθεντικό ή απλώς «θόρυβος». Το σύστημα έχει ήδη ενσωματωθεί σε ένα framework της Google, δημιουργώντας μια λειτουργία «dual-AI» που συνδυάζει δημιουργική ιδέα με αποτελεσματικότητα. Η ενσωμάτωση αυτή έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία διαφημίσεων βίντεο στο YouTube που προσφέρουν ταυτόχρονα προσοχή, αναγνωρισιμότητα, σύνδεση με το κοινό και καθοδήγηση.

Το Brave Bot έχει ήδη δοκιμαστεί πιλοτικά με τον τηλεπικοινωνιακό πελάτη du στα ΗΑΕ, μέσω 10 διαφημιστικών βίντεο στο YouTube. Σύμφωνα με την Omnicom, το σύστημα εντόπισε κενά απόδοσης που είχαν διαφύγει από ανθρώπινους αξιολογητές, ενώ οι εσωτερικοί δείκτες αποτελεσματικότητας κυμάνθηκαν από 44% έως 80%, με τα υψηλότερα ποσοστά να συνδέονται με ταχύτερη παραγωγή, καλύτερη ποιότητα και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια κορεσμένη αγορά. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση του συστήματος σε πελάτες στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Τουρκία, πριν από μια παγκόσμια διάθεση.