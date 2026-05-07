Προσθέτοντας επιλογή δημοπρασίας κόστους ανά κλικ (CPC) και ένα self-service Ads Manager σε beta έκδοση

Η OpenAI επέκτεινε την κυκλοφορία της διαφημιστικής πλατφόρμας του ChatGPT, προσθέτοντας επιλογή δημοπρασίας κόστους ανά κλικ (CPC) και ένα self-service Ads Manager σε beta έκδοση, που επιτρέπει σε διαφημιζόμενους στις ΗΠΑ να εγγραφούν και να αγοράζουν διαφημίσεις απευθείας. Η εταιρεία σχεδίασε και παρουσίασε επίσης δυνατότητες μέτρησης, καθώς και μια σελίδα προορισμού που προσφέρει οδηγίες εγγραφής, βίντεο-οδηγούς και συγκεκριμένα έγγραφα για να ξεκινήσει κανείς.

«Επεκτείνουμε τις διαφημίσεις στο ChatGPT με νέους τρόπους για τους διαφημιζόμενους να αγοράζουν και να διαχειρίζονται καμπάνιες, βασισμένους στις αρχές μας για τη διαφήμιση», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στο blog της, εξηγώντας τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του πιλοτικού της προγράμματος.

Στην πρώτη φάση του έργου οι διαφημιζόμενοι αγόραζαν διαφημίσεις στο ChatGPT με βάση το κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις (CPM), ως έναν αρχικό τρόπο κατανόησης της ζήτησης, της προβολής και της πρώιμης απόδοσης σε ένα νέο περιβάλλον. Στη συνέχεια, η OpenAI πρόσθεσε δημοπρασίες CPC, ώστε οι διαφημιζόμενοι να μπορούν να ευθυγραμμίζουν καλύτερα τη δαπάνη τους με τις ενέργειες που κάνουν οι χρήστες αφού δουν μια διαφήμιση. Οι Adobe, Criteo, Kargo, Pacvue και StackAdapt έχουν προστεθεί ήδη ως τεχνολογικοί συνεργάτες.