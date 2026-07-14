Μεταφέροντας τις βασικές δυνατότητές του στο ChatGPT και στο Codex.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης Atlas στις 9 Αυγούστου 2026, μεταφέροντας τις βασικές δυνατότητές του στο ChatGPT και στο Codex. Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα εμπειρία περιήγησης θα περιλαμβάνει πολλαπλές καρτέλες, λήψεις αρχείων, βελτιωμένη πλοήγηση, υποστήριξη σύνδεσης σε λογαριασμούς και ακόμη περισσότερες λειτουργίες.

Η OpenAI συνιστά στους χρήστες να αποθηκεύσουν εγκαίρως τους σελιδοδείκτες και τα δεδομένα τους, καθώς μετά την ημερομηνία αυτή ο Atlas δεν θα υποστηρίζει πλέον περιήγηση ή αυτοματοποιημένες εργασίες μέσω browser. Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρείας να επικεντρωθεί στις βασικές της υπηρεσίες.

Παράλληλα, η OpenAI ανακοίνωσε νέα επέκταση ChatGPT για τον Chrome, η οποία μπορεί, με την άδεια του χρήστη, να διαβάζει το περιεχόμενο της ενεργού ιστοσελίδας, να συνοψίζει άρθρα, να απαντά σε ερωτήσεις και να εκτελεί πιο σύνθετες διαδικτυακές εργασίες χωρίς αντιγραφή και επικόλληση κειμένου. Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός στο χώρο των προγραμμάτων περιήγησης εντείνεται, καθώς εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η Perplexity ενσωματώνουν προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στα δικά τους προϊόντα.

Επιπλέον, η OpenAI παρουσίασε το νέο μοντέλο GPT-5.6, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο Microsoft 365 Copilot, προσφέροντας υψηλότερες επιδόσεις και μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε εφαρμογές όπως το Word, το Excel και το PowerPoint.