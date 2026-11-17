Ενός ψηφιακού πορτοφολιού που επιτρέπει στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) να πραγματοποιούν αγορές και πληρωμές χωρίς να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών καρτών των χρηστών.

Η OpenAI ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ChatGPT Wallet, ενός ψηφιακού πορτοφολιού που επιτρέπει στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) να πραγματοποιούν αγορές και πληρωμές χωρίς να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών καρτών των χρηστών.

Κάθε συναλλαγή θα απαιτεί υποχρεωτικό έλεγχο ασφαλείας και έγκριση από το χρήστη. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο ψηφιακό πορτοφόλι αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις American Express, Mastercard και Visa.

Αρχικά, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ, αποκλειστικά σε συνδρομητές του ChatGPT Pro ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επιλέξιμες κάρτες που έχουν εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω των «dots», των ψηφιακών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Πριν από κάθε αγορά, οι χρήστες θα μπορούν να ελέγχουν τα προϊόντα, το συνολικό ποσό και την κάρτα που θα χρησιμοποιηθεί.