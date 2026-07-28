Έναντι ζημιών 105 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025

Η Orange κατέγραψε καθαρά κέρδη 3,555 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι ζημιών 105 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ βελτίωσε και τις επιδόσεις της στον βασικό δείκτη λειτουργικής κερδοφορίας της.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε την Τρίτη, ο γαλλικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος, ο οποίος από τον Ιούνιο ενοποιεί πλήρως στις οικονομικές του καταστάσεις τα αποτελέσματα της πρώην ισπανικής θυγατρικής του MasOrange, την οποία πλέον ελέγχει κατά 100%, αναθεώρησε προς τα πάνω τους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει για το σύνολο του 2026.

Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε Αφρική και Μέση Ανατολή

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και μισθώσεων (EBITDAaL), δείκτης που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την αξιολόγηση της λειτουργικής της κερδοφορίας, αυξήθηκαν κατά 5% σε συγκρίσιμη βάση (και κατά 8% με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία), φθάνοντας τα 6,128 δισ. ευρώ.

Στην αύξηση αυτή συνέβαλε ιδιαίτερα η δραστηριότητα της Orange στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, όπου το EBITDAaL ενισχύθηκε κατά 16,1%, διαμορφούμενο σε 1,762 δισ. ευρώ.