Το 12μηνο project περιλαμβάνει social media strategy, content creation, community management, digital campaigns και πληρωμένη προβολή σε Meta

Πρόσκληση προς τις 360creative, Catalytica και Fox Creative απευθύνει ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης social media, ανάπτυξης της εταιρικής εικόνας και προβολής και επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε έως 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 37.200 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Το account αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη δημιουργία περιεχομένου και τη διαχείριση της παρουσίας του ΟΣΕΘ σε Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube και TikTok, με στόχο, μεταξύ άλλων, την έγκαιρη ενημέρωση του επιβατικού κοινού για το συγκοινωνιακό έργο, τις υπηρεσίες, τις αλλαγές γραμμών και δρομολογίων και τις δράσεις βιώσιμης κινητικότητας.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται social media strategy, content calendar, copywriting, graphic design, carousels, infographics, video editing και motion graphics για Reels, TikTok και Shorts, καθώς και publishing και scheduling του περιεχομένου.

Προβλέπονται επίσης audience research και targeting, δημιουργία ad creatives και διαφημιστικών μηνυμάτων, A/B testing, καθημερινή βελτιστοποίηση των καμπανιών και reporting με KPIs όπως spend, reach, impressions, clicks, views και engagement.

Το budget κατανέμεται σε 8.000 ευρώ για τη στρατηγική κοινωνικών δικτύων, 20.400 ευρώ για τη μηνιαία διαχείριση των social media και 1.600 ευρώ για πληρωμένες διαφημίσεις. Το τελευταίο ποσό αφορά media spend στη Meta για την προβολή δράσεων του ΟΣΕΘ σε Facebook και Instagram.

Κάθε δημοσίευση και καμπάνια θα εγκρίνεται εκ των προτέρων από τη διοίκηση του Οργανισμού, ενώ όλα τα παραγόμενα κείμενα, γραφικά, videos, φωτογραφίες και campaigns θα περιέρχονται στον ΟΣΕΘ ως προς τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης.

Οι τρεις εταιρείες καλούνται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ.