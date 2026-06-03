Με τον Δημήτρη Κρικέλα

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Η «ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ» έρχεται στον FLASH για να μεταφέρει τον θεατή εκεί όπου διαμορφώνεται καθημερινά η επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας. Με τον Δημήτρη Κρικέλα, η εκπομπή καταγράφει από κοντά τον κόσμο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα από αποστολές, αποκλειστικά ρεπορτάζ και πρόσβαση σε στρατιωτικές μονάδες, ασκήσεις και κρίσιμες επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Με δημοσιογραφική εγκυρότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό στην αποστολή των στελεχών που υπηρετούν την πατρίδα, η «ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ» φωτίζει όλες τις πτυχές της σύγχρονης αμυντικής πραγματικότητας: την εκπαίδευση, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τα νέα οπλικά συστήματα, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από κάθε αποστολή.

Η εκπομπή ακολουθεί το προσωπικό του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, παρουσιάζοντας εικόνες και ιστορίες από εκεί όπου χτυπά ο πυρήνας της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος.

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Το μέλλον της ναυτικής εκπαίδευσης

H «ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ» στην πρεμιέρα, μάς μεταφέρει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το φυτώριο των αυριανών στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού.

Η εκπομπή παρουσιάζει τον νέο υπερσύγχρονο προσομοιωτή ναυτικής εκπαίδευσης, μια επένδυση υψηλής τεχνολογίας που αναβαθμίζει ουσιαστικά την εκπαίδευση των αυριανών πληρωμάτων που θα στελεχώσουν, μεταξύ άλλων, τις ελληνικές Belharra.

Μέσα από εντυπωσιακά πλάνα , αναδεικνύονται οι δυνατότητες του συστήματος, το οποίο επιτρέπει την προσομοίωση ρεαλιστικών συνθηκών ναυσιπλοΐας, επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών στη θάλασσα.

Η «ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ» καταγράφει από κοντά την τεχνολογία, την εκπαίδευση και τους ανθρώπους που προετοιμάζονται να στελεχώσουν το αύριο του Πολεμικού Ναυτικού.

Μπορείτε να δείτε την εκπομπή εδώ.