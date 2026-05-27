Άρθρο του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Σύμβουλου Marketing, Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Κάθε λίγους μήνες, κάποιος ανακοινώνει τον θάνατο του Facebook. Το έχουμε ακούσει τόσες φορές που σχεδόν έγινε είδος δημοσιογραφίας από μόνο του: το Facebook γέρασε, οι νέοι το εγκατέλειψαν, οι γονείς έμειναν μόνοι τους να ανεβάζουν φωτογραφίες από εκδρομές, η πλατφόρμα έγινε «cringe», η Meta μπαίνει στη ζώνη του τέλους.

Αυτή τη φορά, η αφορμή ήρθε από ένα άρθρο γνώμης των New York Times, όπου η Julia Angwin υποστήριξε ότι η Meta μπαίνει στη «ζόμπι εποχή» της. Το επιχείρημα στηρίζεται κυρίως στη φθορά του Facebook ως πολιτισμικού-κοινωνικού σημείου αναφοράς και στη μείωση της καθημερινής χρήσης στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Το Social Media Today απάντησε πιο ψύχραιμα: ναι, υπάρχει σημάδι κόπωσης, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για θάνατο της εταιρείας.

Τα στοιχεία δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Η Meta ανακοίνωσε για το Q1 2026 ότι οι καθημερινοί ενεργοί χρήστες στο σύνολο των εφαρμογών της —Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger και Threads— έφτασαν τα 3,56 δισ. τον Μάρτιο του 2026. Ο αριθμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αυξημένος κατά 4% σε ετήσια βάση. Η ίδια η εταιρεία απέδωσε τη μικρή τριμηνιαία πτώση σε διακοπές internet στο Ιράν και περιορισμούς πρόσβασης στο WhatsApp στη Ρωσία.

Με απλά λόγια: όταν σχεδόν ο μισός πλανήτης μπαίνει καθημερινά σε κάποια πλατφόρμα σου, δεν είσαι ακριβώς νεκρός.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το Facebook έχει χάσει τη φρεσκάδα του. Για πολλούς νεότερους χρήστες, δεν αποτελεί πια χώρο έκφρασης, αναζήτησης ή κοινωνικής ταυτότητας. Λειτουργεί περισσότερο σαν ψηφιακό αρχείο, σαν εργαλείο για ομάδες, γενέθλια, αγγελίες, τοπικές κοινότητες και συγγενείς. Η καρδιά της κοινωνικής ζωής έχει μετακινηθεί αλλού: στο TikTok, στο Instagram, στα κλειστά μηνύματα, στα short videos, στα group chats.

Εδώ βρίσκεται η ουσία. Δεν πεθαίνει απαραίτητα η Meta. Πεθαίνει η παλιά ιδέα του social media ως τόπου όπου μπαίνουμε για να δούμε τι κάνουν οι φίλοι μας. Τα social έγιναν περισσότερο ψυχαγωγία παρά σύνδεση. Ο χρήστης δεν ανοίγει απαραίτητα μια εφαρμογή για να μιλήσει. Την ανοίγει για να χαζέψει, να γελάσει, να ενημερωθεί, να σκοτώσει δέκα λεπτά, να δει βίντεο από ανθρώπους που δεν γνωρίζει. Αυτή η αλλαγή έχει βαθιές συνέπειες για το marketing.

Η Meta το γνωρίζει. Γι’ αυτό επενδύει τόσο επιθετικά στην τεχνητή νοημοσύνη, στα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης, στην επαυξημένη πραγματικότητα και στις νέες μορφές διασύνδεσης. Τα οικονομικά της στοιχεία, πάντως, δεν θυμίζουν εταιρεία σε αποδρομή. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Meta ανακοίνωσε έσοδα 56,31 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 33%, και καθαρά κέρδη 26,77 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 61% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Άρα το σωστό ερώτημα δεν είναι αν η Meta πεθαίνει. Το σωστό ερώτημα είναι τι μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια μας.

Για τους marketers, αυτή η συζήτηση έχει πολύ πρακτική αξία. Αν κάποιος βλέπει μόνο το Facebook, μπορεί να συμπεράνει ότι το οικοσύστημα της Meta γερνάει. Αν όμως δει Instagram, WhatsApp, Threads, Reels, διαφημιστικά εργαλεία, δεδομένα, AI targeting και commerce, καταλαβαίνει ότι η Meta παραμένει υποδομή. Μπορεί να μη δημιουργεί πάντα τον ενθουσιασμό του TikTok, αλλά εξακολουθεί να κατέχει τεράστια διαφημιστική δύναμη.

Η μεγάλη παγίδα για τα brands είναι να μπερδέψουν την πολιτισμική γήρανση μιας πλατφόρμας με την εμπορική κατάρρευση ενός οικοσυστήματος. Το Facebook μπορεί να μοιάζει κουρασμένο. Η Meta, όμως, εξακολουθεί να διαθέτει κοινό, τεχνολογία, διαφημιστικά δεδομένα, οικονομική ισχύ και την ικανότητα να αγοράζει ή να αντιγράφει γρήγορα συμπεριφορές που ανεβαίνουν.

Φυσικά, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Οι τεράστιες επενδύσεις στην AI και στις νέες συσκευές μπορεί να μη φέρουν την απόδοση που περιμένει η αγορά. Οι ρυθμιστικές πιέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη εντείνονται. Οι νέοι δεν ερωτεύονται εύκολα το Facebook. Και η εμπιστοσύνη απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες παραμένει εύθραυστη. Όμως άλλο πράγμα η φθορά, άλλο πράγμα ο θάνατος.

Η Meta δεν μοιάζει με εταιρεία που πεθαίνει. Μοιάζει με εταιρεία που προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο πριν η παλιά της μορφή αδειάσει από νόημα. Το Facebook μπορεί να μπαίνει σταδιακά σε μια πιο ώριμη, λιγότερο λαμπερή φάση. Η Meta, όμως, μετακινείται από το κοινωνικό δίκτυο στην ψηφιακή υποδομή: διαφήμιση, μηνύματα, AI, δημιουργία περιεχομένου, wearables, εμπόριο, επαυξημένη εμπειρία.

Για την ελληνική αγορά, το μάθημα είναι σαφές. Δεν αρκεί να ρωτάμε αν «δουλεύει ακόμη το Facebook». Πρέπει να ρωτάμε ποιο κοινό βρίσκεται πού, με ποια διάθεση, για ποιο λόγο και με ποια πρόθεση. Άλλο ρόλο παίζει το Facebook σε τοπικές κοινότητες και μεγαλύτερες ηλικίες, άλλο το Instagram στην εικόνα και στην ανακάλυψη, άλλο το WhatsApp ή το Messenger στην προσωπική επικοινωνία, άλλο τα Reels στην ψυχαγωγία.

Η Meta δεν πεθαίνει. Αλλά η εποχή που ένα brand μπορούσε να ανεβάσει το ίδιο post παντού και να θεωρεί ότι έκανε social strategy έχει τελειώσει. Και αυτό, για τους marketers, είναι πολύ πιο σημαντικό από έναν ακόμη τίτλο που ανακοινώνει το τέλος του Facebook.