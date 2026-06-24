Μετέφερε επιλεγμένες digital καμπάνιες από το online περιβάλλον στον φυσικό κόσμο

Η επικοινωνία αποκτά αξία όταν το μήνυμα συναντά το κοινό του τη σωστή στιγμή και στο κατάλληλο πλαίσιο. Με αυτή τη λογική, η Phaistos υλοποίησε στο Matala Beach Festival 2026 μια πρωτοβουλία που μετέφερε επιλεγμένες digital καμπάνιες από το online περιβάλλον στον φυσικό κόσμο, συνεχίζοντας την εφαρμογή του στρατηγικού της οράματος «From Web to the World».

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, 19–21 Ιουνίου, η Phaistos αξιοποίησε ένα LED Wall 190 ιντσών σε σημείο υψηλής επισκεψιμότητας του φεστιβάλ, προβάλλοντας – συνδυαστικά με περιεχόμενο του event - video καμπάνιες συνεργαζόμενων brands σε ένα περιβάλλον αυξημένης προσοχής και θετικής διάθεσης, επεκτείνοντας τη διαδρομή τους και πέρα από το web.

Η επιλογή των καμπανιών έγινε με βάση τη συνάφεια κάθε brand με τα χαρακτηριστικά του κοινού και το πλαίσιο της διοργάνωσης. Καμπάνιες από διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως snacks, αναψυκτικά, τηλεπικοινωνίες, μετακινήσεις, εκπαίδευση και τουρισμός, συνδέθηκαν φυσικά με τη στιγμή και το mindset των επισκεπτών.

"Footage από την προβολή brand στο πλαίσιο της ενέργειας"





Έτσι, περισσότεροι από 50.000 επισκέπτες ήρθαν σε επαφή με τα μηνύματα συνεργαζόμενων brands, μεταξύ των οποίων οι Elbisco Elite, Froneri NUII, Coca-Cola, Orizon, FREE NOW, Enterprise Rent-A-Car, SKY express και ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, μέσα από περισσότερα από 7.000 video spots που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Η ενέργεια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής της Phaistos να συνδέει ψηφιακά και φυσικά περιβάλλοντα σε ενιαίες διαδρομές επικοινωνίας. Το μήνυμα δεν εμφανίζεται απλώς σε περισσότερα σημεία επαφής· διατηρεί τη συνάφεια και την αξία του σε κάθε στάδιο, από το web έως τους χώρους όπου οι άνθρωποι κινούνται, ψυχαγωγούνται και αλληλεπιδρούν.