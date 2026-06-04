Μέσω της συνεργασίας με ΕΡΤ και Sigma TV

Ενόψει του FIFA World Cup 2026 (11/6–19/7), η Phaistos, μέσω των συνεργασιών της με την ΕΡΤ και το Sigma TV του DIAS Group, επίσημους broadcasters της διοργάνωσης σε Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα, διευρύνει τη διάθεση του επίσημου περιεχομένου της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης παγκοσμίως μέσω της glomex.

Αποσπάσματα αγώνων, highlights, αφιερώματα και επιλεγμένο περιεχόμενο από τη διοργάνωση θα είναι διαθέσιμα σε περισσότερους από 500 συνεργαζόμενους publishers της Phaistos και της glomex σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες και διάρκεια 39 ημερών, το FIFA World Cup 2026 θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Phaistos, Δημήτρης Χατζηδάκης, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση στην Ελλάδα και για πρώτη φορά στην Κύπρο, φιλοξενούμε στην glomex επίσημο περιεχόμενο από το FIFA World Cup. Η συνεργασία με την ΕΡΤ και το Sigma TV μάς δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουμε την απήχηση του επίσημου περιεχομένου της διοργάνωσης, συμβάλλοντας στη σύνδεση broadcasters και publishers με το κοινό του κορυφαίου παγκόσμιου event, και στις δύο αγορές.»