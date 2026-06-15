Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του με την Amazon Web Services (AWS) και της ανάπτυξης νέων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης για οπτική αναζήτηση.

Το Pinterest ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου να συνδέουν απευθείας τα Amazon Storefronts τους με τους λογαριασμούς τους στην πλατφόρμα, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του με την Amazon Web Services (AWS) και της ανάπτυξης νέων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης για οπτική αναζήτηση.

Η δυνατότητα σύνδεσης με το Amazon Storefront έχει στόχο να προσελκύσει περισσότερους δημιουργούς στο Pinterest, δίνοντάς τους έναν ακόμη τρόπο να προωθούν προϊόντα που εμφανίζονται στο πρωτότυπο περιεχόμενό τους. Όταν οι δημιουργοί επισημαίνουν προϊόντα της Amazon, το σύστημα θα εφαρμόζει αυτόματα το σύνδεσμο συνεργατών (affiliate link), επιτρέποντάς τους να κερδίζουν προμήθεια από τις αγορές που πραγματοποιούν οι χρήστες. Επιπλέον, το Amazon Storefront του δημιουργού θα εμφανίζεται στο προφίλ του στο Pinterest, διευκολύνοντας τους χρήστες να ανακαλύπτουν προϊόντα που προτείνει ο συγκεκριμένος δημιουργός.

Το Pinterest υποστηρίζει ότι διαθέτει περίπου 630 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούν την πλατφόρμα με πρόθεση αγοράς. Πάνω από το 50% των χρηστών επισκέπτονται το Pinterest για αγορές, πραγματοποιώντας πάνω από 80 δισεκατομμύρια αναζητήσεις κάθε μήνα.