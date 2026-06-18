Η εταιρεία επεκτείνει τις δυνατότητες της AI-powered σουίτας Performance+ και ενισχύει τη συνεργασία της με το Shopify.

Η Pinterest προχωρά σε σημαντικές αναβαθμίσεις της διαφημιστικής της πλατφόρμας, με στόχο να βοηθήσει περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το κοινωνικό δίκτυο ως προορισμό αγορών. Η εταιρεία επεκτείνει τις δυνατότητες της AI-powered σουίτας Performance+ και ενισχύει τη συνεργασία της με το Shopify.

Κεντρικό στοιχείο των νέων ανακοινώσεων είναι το εργαλείο Performance+ New Customer Acquisition (NCA), το οποίο έχει σχεδιαστεί για την ταχύτερη προσέλκυση νέων πελατών. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να ανεβάσουν ή να ορίσουν το υπάρχον πελατολόγιό τους ως ειδικό κοινό μέσα σε μια καμπάνια Performance+. Στη συνέχεια, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της Pinterest αναλύουν τα χαρακτηριστικά αυτών των πελατών και κατευθύνουν τις διαφημίσεις προς χρήστες με παρόμοια αγοραστική συμπεριφορά. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποδίδουν μεγαλύτερη αξία στους νέους πελάτες μέσω ειδικών κανόνων αξίας, ενισχύοντας έτσι την προβολή των προσφορών τους σε πιθανούς αγοραστές.

Σύμφωνα με την Pinterest, οι αρχικές δοκιμές του εργαλείου κατέγραψαν κατά μέσο όρο αύξηση 64% στις μετατροπές νέων πελατών. Παράλληλα, οι επιλέξιμοι έμποροι του Shopify μπορούν πλέον να δημιουργούν καμπάνιες Performance+ Shopping απευθείας από την πλατφόρμα του Shopify, με προεπιλεγμένες βέλτιστες πρακτικές και διαδικασία ενεργοποίησης με ένα μόνο κλικ. Η Pinterest συνεχίζει να επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη και στις εμπορικές λειτουργίες της, επιδιώκοντας να προσελκύσει περισσότερους διαφημιζόμενους, να αυξήσει την αλληλεπίδραση των χρηστών και να ενισχύσει τα έσοδά της.