Παραβίασε τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών

Δικαστής στο Νέο Μεξικό διέταξε την Τετάρτη 21/10 τη Meta Platforms να καταβάλει πρόστιμο 25 δισ. δολαρίων, κρίνοντας ότι παραβίασε τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, παραπλανώντας τους σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τις πολιτικές περιεχομένου του Facebook. Ο δικαστής Φράνσις Μάθιου υπογράμμισε ότι οι παραβάσεις αφορούσαν βασικές επιχειρηματικές πρακτικές της εταιρείας, ιδίως τον τρόπο με τον οποίο προσελκύει χρήστες και αξιοποιεί τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η απόφαση εκδόθηκε περίπου τέσσερις εβδομάδες μετά την κρίση των ενόρκων ότι η Meta προέβη σε πολυάριθμες ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις. Η Meta χαρακτήρισε την απόφαση υπερβολική και δήλωσε ότι είναι βέβαιη πως θα δικαιωθεί στην έφεση.