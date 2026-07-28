Διαθέσιμη ως @RadissonHotels στο ChatGPT, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν ξενοδοχεία του Radisson Hotel Group σε περισσότερες από 100 χώρες και σε ένα δίκτυο άνω των 1.000 ξενοδοχείων, χρησιμοποιώντας απλή φυσική γλώσσα.

Η νέα εφαρμογή της Radisson Hotels στο ChatGPT βοηθά τους ταξιδιώτες να μετατρέπουν την πρόθεσή τους για ένα ταξίδι σε εξατομικευμένες προτάσεις ξενοδοχείων, με πρόσβαση σε τιμές και διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο, καθώς και απευθείας δυνατότητα κράτησης, ενισχύοντας τη στρατηγική agentic commerce του Radisson Hotel Group.

Το Radisson Hotel Group, σε συνεργασία με την Accenture (NYSE: ACN), λανσάρει μια νέα εφαρμογή αναζήτησης ξενοδοχείων με τεχνητή νοημοσύνη στο ChatGPT, η οποία επιτρέπει στους ταξιδιώτες να αναζητούν, να συγκρίνουν και να οργανώνουν τη διαμονή τους μέσω μιας φυσικής συνομιλίας.

Διαθέσιμη ως @RadissonHotels στο ChatGPT, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν ξενοδοχεία του Radisson Hotel Group σε περισσότερες από 100 χώρες και σε ένα δίκτυο άνω των 1.000 ξενοδοχείων, χρησιμοποιώντας απλή φυσική γλώσσα. Ξεκινώντας μια νέα συνομιλία στο ChatGPT και πληκτρολογώντας @RadissonHotels στην αρχή του prompt, οι ταξιδιώτες μπορούν, για παράδειγμα, να ζητήσουν προτάσεις για ένα οικογενειακό Σαββατοκύριακο στο Άμστερνταμ ή για ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι με γυμναστήριο και spa κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

Η εφαρμογή ανταποκρίνεται προτείνοντας τα πλέον κατάλληλα ξενοδοχεία του Radisson Hotel Group, παρουσιάζοντας πληροφορίες όπως διαθεσιμότητα και τιμές σε πραγματικό χρόνο, την τοποθεσία, τις παροχές και τα χαρακτηριστικά κάθε ξενοδοχείου, καθώς και διαδραστικούς χάρτες. Όταν ο χρήστης είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την κράτησή του, μεταφέρεται απευθείας στην ιστοσελίδα της Radisson Hotels.

Το λανσάρισμα της εφαρμογής σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη μετάβαση του Radisson Hotel Group προς το agentic commerce, δηλαδή τη μετάβαση από τις παραδοσιακές διαδικασίες κράτησης μέσω ψηφιακών καναλιών σε εμπειρίες που καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, όπου η ανακάλυψη, η σύγκριση και η λήψη αποφάσεων πραγματοποιούνται μέσα από μια φυσική συνομιλία. Καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αναζητήσουν πληροφορίες, να συγκρίνουν επιλογές και να οργανώσουν τα ταξίδια τους, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καλούνται να είναι παρούσες, με ακριβείς πληροφορίες και άμεση δυνατότητα κράτησης, τη στιγμή που γεννιέται η πρόθεση για ένα ταξίδι.

Η αλλαγή αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την έρευνα Consumer Pulse Research της Accenture, το 87% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι είναι θετικό στη χρήση ενός ταξιδιωτικού συμβούλου που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη για να βρει την καλύτερη επιλογή, ενώ το 71% εκτιμά ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες η AI θα επηρεάζει τουλάχιστον το ήμισυ των αποφάσεών του σχετικά με δαπάνες για ξενοδοχεία ή αεροπορικά εισιτήρια. Το Radisson Hotel Group διαπιστώνει ήδη αυτή τη μεταβολή, καθώς τα παραδοσιακά κανάλια οργανικής και απευθείας επισκεψιμότητας που μέχρι σήμερα οδηγούσαν στις online κρατήσεις δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε νέα σημεία επαφής με τους ταξιδιώτες, όπως το ChatGPT.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν και κάνουν κρατήσεις για τη διαμονή τους και στόχος μας είναι να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης», δήλωσε ο Gianni Di Fede, Chief Commercial Officer του Radisson Hotel Group. «Μαζί με την Accenture επαναπροσδιορίζουμε την εμπειρία αναζήτησης ξενοδοχείων για τη νέα γενιά ταξιδιωτών, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν, να συγκρίνουν και να κάνουν κράτηση σε ξενοδοχεία του Radisson Hotel Group με μεγαλύτερη ευκολία, ακριβώς τη στιγμή που σχεδιάζουν το ταξίδι τους.»

Η συνεργασία ξεκίνησε με το Radisson Hotel Group να αξιοποιεί έναν MCP accelerator, ο οποίος αποτελεί μέρος του AI Merchant Center της Accenture, μιας πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει και να βελτιστοποιεί την παρουσία των brands σε περιβάλλοντα τεχνητής νοημοσύνης. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οργανώθηκαν, ελέγχθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν τα δεδομένα της Radisson Hotels, όπως το περιεχόμενο, η διαθεσιμότητα, οι τιμές και οι πληροφορίες κρατήσεων, ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται αποτελεσματικά από εφαρμογές αναζήτησης που βασίζονται στην AI.

Στη συνέχεια, η Accenture συνεργάστηκε με το Radisson Hotel Group για τον σχεδιασμό της εμπειρίας χρήσης της εφαρμογής, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες αλληλεπιδρούν με αυτή, αλλά και τη λειτουργία της σε διαφορετικές συσκευές. Η εφαρμογή συνδέεται απευθείας με τα υφιστάμενα συστήματα του Radisson Hotel Group, παρέχοντας πληροφορίες για τα ξενοδοχεία σε πραγματικό χρόνο και βοηθώντας τους ταξιδιώτες να μεταβαίνουν πιο γρήγορα από μια γενική ιδέα ταξιδιού σε μια στοχευμένη λίστα ξενοδοχείων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Στα επόμενα στάδια ανάπτυξης, οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να εμπλουτίσουν την εμπειρία με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό εξατομίκευσης, αναγνώριση των μελών του προγράμματος πιστότητας, δυνατότητα ολοκλήρωσης κρατήσεων μέσα από το chat, διαχείριση και τροποποίηση κρατήσεων, καθώς και λειτουργίες AI concierge.

«Το agentic commerce αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανακαλύπτουν και επιλέγουν brands. Καθώς οι εμπειρίες των καταναλωτών γίνονται ολοένα και πιο διαδραστικές, βασισμένες στη συνομιλία και στην πρόθεσή τους, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται όχι μόνο για να γίνουν αντιληπτές, αλλά και για να αποτελέσουν την πρώτη επιλογή των καταναλωτών, προσφέροντας πραγματική αξία τη στιγμή της απόφασης», δήλωσε η Ndidi Oteh, CEO της Accenture Song. «Το Radisson Hotel Group κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας έναν πιο άμεσο και ουσιαστικό τρόπο σύνδεσης με τους ταξιδιώτες, ακριβώς τη στιγμή που λαμβάνουν τις αποφάσεις τους.»

Η εφαρμογή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού του Radisson Hotel Group και της ενίσχυσης των απευθείας κρατήσεων. Πρόσφατα, ο Όμιλος παρουσίασε μια νέα λειτουργία AI-powered real-time price matching, η οποία εντοπίζει αυτόματα χαμηλότερες δημόσια διαθέσιμες τιμές για τα ξενοδοχεία του σε τρίτες πλατφόρμες κρατήσεων και τις αντιστοιχίζει σε πραγματικό χρόνο στο RadissonHotels.com. Με αυτόν τον τρόπο, οι ταξιδιώτες δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν αιτήματα, αποδεικτικά στοιχεία ή screenshots, καθώς η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα και άμεσα.

Η νέα αυτή τεχνολογία αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της Radisson Hotel Group για την ενίσχυση των απευθείας κρατήσεων και τη δημιουργία μιας πιο απλής, διαφανούς και προσωποποιημένης εμπειρίας κράτησης. Παράλληλα, μειώνει σημαντικά τον διαχειριστικό φόρτο για τα ξενοδοχεία, ενώ προσφέρει καλύτερη εικόνα της τιμολογιακής πολιτικής και της συμπεριφοράς των καταναλωτών, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της συνολικής στρατηγικής direct booking του Ομίλου.

Η Accenture έχει υποστηρίξει τον Όμιλο στον εκσυγχρονισμό της ψηφιακής και τεχνολογικής του υποδομής, ενοποιώντας όλα τα brands σε μία ενιαία παγκόσμια πλατφόρμα και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο εξατομικευμένη επικοινωνία και marketing σε περισσότερα από 1.000 ξενοδοχεία. Με την ενσωμάτωση της εφαρμογής Radisson Hotels στο ChatGPT, το Radisson Hotel Group επεκτείνει αυτή τη στρατηγική σε ένα νέο κανάλι αναζήτησης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, διασφαλίζοντας ότι τα ξενοδοχεία του παραμένουν εύκολα προσβάσιμα, επίκαιρα και διαθέσιμα για κράτηση, καθώς οι συνήθειες των ταξιδιωτών συνεχίζουν να εξελίσσονται.

«Στον κλάδο του τουρισμού, ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού γίνεται ολοένα και πιο εύκολος για τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστικός για τα brands», δήλωσε η Emily Weiss, Senior Managing Director και Global Travel Lead της Accenture. «Οι ταξιδιώτες θέλουν να συγκρίνουν γρήγορα τις διαθέσιμες επιλογές, να καταλήγουν εύκολα στις πιο κατάλληλες και να ολοκληρώνουν την κράτησή τους με σιγουριά, ιδανικά μέσα από μία ενιαία εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι τα brands πρέπει να προσφέρουν σε κάθε στάδιο ακριβείς, επικαιροποιημένες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες. Μαζί με το Radisson Hotel Group επικεντρωθήκαμε στο να κάνουμε το περιεχόμενο των ξενοδοχείων πιο εύχρηστο και προσβάσιμο, ώστε οι ταξιδιώτες να μπορούν να βρίσκουν γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζονται, να εξερευνούν τις διαθέσιμες επιλογές και να προχωρούν στην κράτηση με μεγαλύτερη ευκολία.»

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βασίζεται στη στρατηγική συνεργασία της Accenture με την OpenAI, τη μητρική εταιρεία του ChatGPT, με στόχο να βοηθήσει οργανισμούς και επιχειρήσεις να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με πρακτικό τρόπο και με γνώμονα τη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργούνται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, ενισχύεται η σχέση των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους και βελτιώνεται η αποδοτικότητα των λειτουργιών τους. Η Accenture αποτελεί OpenAI Elite Partner, ενώ πρόσφατα αναδείχθηκε AI Transformation Partner of the Year από την OpenAI.