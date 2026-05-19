Στοχεύει σε περαιτέρω διεθνή επέκταση και βελτίωση του αλγορίθμου προτάσεων της πλατφόρμας

Η Roblox προσέλαβε τον John Ciancutti ως τον πρώτο Chief Growth Officer (CGO) της εταιρείας, καθώς στοχεύει σε περαιτέρω διεθνή επέκταση και βελτίωση του αλγορίθμου προτάσεων της πλατφόρμας. Ο Ciancutti έχει εμπειρία στην ανάπτυξη μεγάλων καταναλωτικών προϊόντων και ομάδων. Προέρχεται από εταιρείες όπως η Netflix, η Meta, η Google και πιο πρόσφατα η Amazon, όπου διετέλεσε γενικός διευθυντής για την εφαρμογή live radio Amp και ηγήθηκε του προϊόντος και της μηχανικής για την υπηρεσία streaming μουσικής της Amazon.

«Η ένταξη στη Roblox μοιάζει με ένα φυσικό επόμενο βήμα και μια σπάνια ευκαιρία να συμβάλω στο μέλλον του παιχνιδιού και της ανθρώπινης σύνδεσης σε παγκόσμια κλίμακα», ανέφερε ο John Ciancutti σε ανάρτησή του στο LinkedIn. Στο ρόλο του ως CGO της Roblox, θα ηγηθεί των ομάδων ανάπτυξης, discovery και διεθνοποίησης, με στόχο να γίνει η ανακάλυψη παιχνιδιών πιο εξατομικευμένη και εύχρηστη, αλλά και να βοηθήσει τους δημιουργούς να βρίσκουν πιο εύκολα το κοινό τους. Επιπλέον, θα συμβάλει στην επιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και θα υποστηρίξει τοπικούς δημιουργούς, συνεργαζόμενος με νέους περιφερειακούς ηγέτες της Roblox σε Ευρώπη, Ινδία, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Τουρκία.