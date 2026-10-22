Έναντι 5,6 δισ. δολαρίων

Η Salesforce εξαγόρασε την Braze έναντι 5,6 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες της στον τομέα του AI marketing. Η συμφωνία, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, προβλέπει ότι οι μέτοχοι της Braze θα λάβουν 47,50 δολάρια ανά μετοχή, με premium 58% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος.

Η Braze ειδικεύεται στην εξατομικευμένη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μέσω εφαρμογών, ιστοσελίδων, email, SMS και WhatsApp. Η Salesforce σχεδιάζει να ενσωματώσει την τεχνολογία της στα Marketing Cloud, Data 360 και Agentforce, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.