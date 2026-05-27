Σχεδιασμός και υλοποίηση του B2B website της Τειρεσίας

Σε συνέχεια πρόσφατου δημοσιεύματός μας για τη συνεργασία της Sleed με την Τειρεσίας, μας διευκρινίστηκε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του B2B website της Τειρεσίας, business.tiresias.gr, έχει γίνει από την Significa.

Η Significa σχεδίασε και υλοποίησε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της B2B παρουσίας της Τειρεσίας, με την εταιρεία να συνεχίζει να αποτελεί συνεργάτη του οργανισμού.

Το έργο ξεκίνησε με έρευνα και συνεντεύξεις χρηστών, ανάλυση διεθνών πρακτικών και ανταγωνιστική μελέτη στον χώρο της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Στη βάση αυτή, σχεδιάστηκε νέα αρχιτεκτονική πληροφορίας με σαφείς ροές πλοήγησης για επαγγελματίες χρήστες, αναπτύχθηκε custom design system που αντικατοπτρίζει τις αξίες του brand της Τειρεσίας, και υλοποιήθηκε η πλατφόρμα με ασφαλείς ενσωματώσεις στα εσωτερικά συστήματα του οργανισμού.