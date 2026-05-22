Η Sleed ανέλαβε τον συνολικό digital σχεδιασμό της πλατφόρμας TSEK και όλων των υπηρεσιών της Τειρεσίας— από τον καθορισμό των πυλώνων περιεχομένου και του messaging, έως την οργάνωση της online παρουσίας σε όλα τα ψηφιακά touchpoints. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης του brand Τειρεσίας με το επιχειρηματικό κοινό, μέσα από μία προσέγγιση που συνδυάζει τεχνολογία, δημιουργικότητα και διαφάνεια.

Η Social Media ομάδα της Sleed διαχειρίζεται τη στρατηγική περιεχομένου στη σελίδα LinkedIn και Facebook της Τειρεσίας, εξασφαλίζοντας συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση γύρω από τις υπηρεσίες του οργανισμού τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Παράλληλα, το Creative team της Sleed έχει αναλάβει την εικαστική προσέγγιση και το Graphic Line, ακολουθώντας τη νέα αισθητική ταυτότητα του νέου website της Τειρεσίας, business.tiresias.gr.

Ο Διονύσης Κατσίμπας, Chief Digital Officer & Partner στη Sleed, δήλωσε: «Η Τειρεσίας αποτελεί έναν οργανισμό με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία . Στόχος μας στη Sleed είναι να ενισχύσουμε τη σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο και το ευρύτερο κοινό μέσα από μια ψηφιακή παρουσία που προσφέρει σαφήνεια, αξιοπιστία και πραγματική αξία. Αξιοποιώντας στρατηγική σκέψη, σύγχρονα εργαλεία και δημιουργική προσέγγιση, αναδεικνύουμε τον ρόλο του TSEK ως ένα σύγχρονο και εύχρηστο ψηφιακό εργαλείο για τις επιχειρήσεις.»

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής της Sleed να υποστηρίζει οργανισμούς και brands με 360° digital στρατηγικές που δημιουργούν μετρήσιμα αποτελέσματα και ουσιαστικές σχέσεις με το κοινό.