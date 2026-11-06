Η μητρική εταιρεία του Snapchat ανακοίνωσε έσοδα 1,72 δισ. δολάρια, έναντι 1,73 δισ. δολαρίων που αναμένονταν

Η αστοχία στα έσοδα και στον αριθμό των καθημερινών ενεργών χρηστών στην έκθεση αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, «πλήγωσαν» τη Snap την Τετάρτη 4/11 με τη μετοχή της να κατρακυλά 10% μετά το καμπανάκι της Wall Street.

Η μητρική εταιρεία του Snapchat ανακοίνωσε έσοδα 1,72 δισ. δολάρια, έναντι 1,73 δισ. δολαρίων που αναμένονταν, με άλμα 14% σε ετήσια βάση ενώ οι καθημερινοί ενεργοί χρήστες παγκοσμίως ήταν 495 εκατ. έναντι 499 εκατ. που προέβλεπαν οι αναλυτές, σύμφωνα με το StreetAccount. Το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) παγκοσμίως ήταν 3,48 δολάρια, σύμφωνα με την πρόβλεψη, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 56 δισ. δολάρια, σε αντίθεση με την καθαρή ζημία των 104 εκατ. δολαρίων που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη της Snap για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 383 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 337 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το StreetAccount. Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 1,95 δισ. και 1,99 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από την εκτίμηση της Wall Street, η οποία τοποθετούσε τα έσοδα στα 1,95 δισ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη του τέταρτου τριμήνου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 490 εκατ. και 525 εκατ. δολαρίων ενώ οι αναλυτές ανέμεναν το ποσό αυτό να διαμορφωθεί στα 498 εκατ. δολάρια.