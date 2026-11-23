Για brands και διαφημιστικές εταιρείες

Το Snapchat ενισχύει τις συνεργασίες μεταξύ δημιουργών περιεχομένου (creators) και brands, ενόψει της εορταστικής περιόδου αγορών, παρουσιάζοντας το Snap Creator Network, μια νέα υπηρεσία αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης (AI), η οποία διευκολύνει τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν κατάλληλους δημιουργούς για τις διαφημιστικές τους καμπάνιες μέσα στην εφαρμογή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι διαφημιζόμενοι μπορούν να περιγράφουν με ακρίβεια το είδος του δημιουργού ή του περιεχομένου που αναζητούν, προσδιορίζοντας χαρακτηριστικά όπως το κοινό-στόχος, η θεματική κατηγορία και οι στόχοι της καμπάνιας.

Στη συνέχεια, η πλατφόρμα προτείνει τους καταλληλότερους δημιουργούς. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εξετάζουν τα στατιστικά στοιχεία και τις επιδόσεις των δημιουργών, να δημιουργούν λίστες προτιμήσεων, να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους για πιθανές συνεργασίες ή να ενισχύουν με πληρωμένη προώθηση το περιεχόμενο που εκείνοι παράγουν.