Την ίδια στιγμή, το ποσοστό, που αντιστοιχεί στα social media επί της συνολικής online διαφημιστικής αγοράς, προβλέπεται να αυξηθεί από 33% σήμερα σε 44%

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εξελίσσονται στον απόλυτο κυρίαρχο της ψηφιακής διαφήμισης, απορροφώντας ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο των διαφημιστικών προϋπολογισμών, παγκοσμίως. Σύμφωνα με νέα έκθεση της Omdia, τα έσοδα από τη διαφήμιση στα social media αναμένεται να φθάσουν τα €640 δισ. έως το τέλος του 2030, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 12% την επόμενη πενταετία.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό, που αντιστοιχεί στα social media επί της συνολικής online διαφημιστικής αγοράς, προβλέπεται να αυξηθεί από 33% σήμερα σε 44%, καθιστώντας τον συγκεκριμένο κλάδο έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στο παγκόσμιο ψηφιακό οικοσύστημα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια βαθιά μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν στη διαφήμιση. Οι διαφημιζόμενοι στρέφονται όλο και περισσότερο σε πλατφόρμες, που μπορούν να καλύψουν ολόκληρη τη διαδρομή του καταναλωτή, από την πρώτη επαφή με ένα προϊόν μέχρι την τελική αγορά. Παράλληλα, η άνοδος των αυτοματοποιημένων διαφημιστικών εργαλείων επιτρέπει ακόμη και σε μικρότερες επιχειρήσεις να δημιουργούν και να διαχειρίζονται καμπάνιες εύκολα και γρήγορα, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική των social media.

Ο ρόλος του βίντεο

Καθοριστικό ρόλο στην εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς παίζει το βίντεο. Μορφές, όπως τα Reels, το TikTok, τα Shorts και τα Stories, μετατρέπονται στο βασικό «όχημα» διαφημιστικής προβολής, προσελκύοντας ολοένα μεγαλύτερα κονδύλια. Το 2025, το βίντεο αντιστοιχούσε, ήδη, στο 60% των συνολικών εσόδων από διαφήμιση στα social media, στοιχείο που δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζουν οι συνήθειες κατανάλωσης περιεχομένου.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν αυξάνουν μόνο τα δικά τους διαφημιστικά έσοδα, αλλά απορροφούν και προϋπολογισμούς, που μέχρι πρότινος κατευθύνονταν σε άλλες ψηφιακές μορφές προβολής, όπως τα online μέσα ενημέρωσης ή οι ψηφιακές υπηρεσίες τηλεοπτικών οργανισμών. Η εξέλιξη αυτή αναδιαμορφώνει συνολικά τον χάρτη της ψηφιακής διαφήμισης, ενισχύοντας τη συγκέντρωση ισχύος σε λίγες μεγάλες πλατφόρμες.

Μεγάλη συγκέντρωση

Η αγορά εμφανίζει, ήδη, ιδιαίτερα υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Σύμφωνα με την Omdia, το 90% των παγκόσμιων εσόδων από διαφήμιση στα social media προέρχεται μόλις από έξι εφαρμογές: Facebook, Instagram, Douyin, YouTube, TikTok και WeChat.

Η Meta διατηρεί δεσπόζουσα θέση μέσω του Facebook και του Instagram, τα οποία μαζί συγκέντρωσαν το 54% των συνολικών εσόδων της αγοράς το 2025. Εκτός Κίνας, το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το 70%, αποτυπώνοντας την τεράστια επιρροή του αμερικανικού ομίλου στην παγκόσμια διαφημιστική βιομηχανία.

Πίσω από αυτήν την κυριαρχία βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι προηγμένοι αλγόριθμοι στόχευσης και προτάσεων επιτρέπουν στις μεγάλες πλατφόρμες να γνωρίζουν με εξαιρετική ακρίβεια τις προτιμήσεις και τις συνήθειες των χρηστών, προσφέροντας στους διαφημιζόμενους πιο αποδοτικές και στοχευμένες καμπάνιες.

Ο ρόλος της ΑΙ

Σύμφωνα με την Omdia, αυτή η τεχνολογική υπεροχή λειτουργεί υπέρ των λεγόμενων «κλειστών οικοσυστημάτων», δηλαδή των πλατφορμών που διαθέτουν τεράστιο όγκο δεδομένων χρηστών και ισχυρές υπολογιστικές υποδομές. Ως αποτέλεσμα, οι μικρότεροι παίκτες δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά.

Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς δεν θεωρείται δεδομένη. Η υπερβολική φόρτωση των χρηστών με διαφημίσεις μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία χρήσης και να οδηγήσει σε μείωση της αλληλεπίδρασης με τις πλατφόρμες. Η πρόκληση για τους τεχνολογικούς κολοσσούς θα είναι να διατηρήσουν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη μέγιστη εμπορική αξιοποίηση των εφαρμογών τους και στη διατήρηση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τους χρήστες.