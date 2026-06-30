Άρθρο του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Σύμβουλου Marketing, Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η ετήσια έκθεση Social Media Trends 2026 της Hootsuite δεν λέει απλώς ότι τα social αλλάζουν. Αυτό το ξέρουμε. Λέει κάτι πιο άβολο για κάθε brand και κάθε agency: η εποχή όπου ένα ενιαίο μήνυμα μπορούσε να ταξιδέψει σχεδόν ίδιο σε όλα τα κοινά, όλες τις πλατφόρμες και όλα τα formats τελειώνει. Το social media marketing του 2026 δεν κερδίζει με γενικές συνταγές. Κερδίζει με βαθιά γνώση κοινού, γρήγορη προσαρμογή, καθαρή δημιουργική ταυτότητα και πολύ καλύτερη χρήση των δεδομένων.

Το πρώτο μεγάλο εύρημα αφορά την προσοχή. Η Hootsuite γράφει ότι το 2026 η προσοχή είναι το πιο πολύτιμο και ταυτόχρονα το πιο σπάνιο νόμισμα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι οι άνθρωποι βλέπουν πολύ περιεχόμενο. Είναι ότι διαφορετικές γενιές ανταποκρίνονται σε εντελώς διαφορετικά πολιτισμικά σήματα. Η Gen Alpha κινείται προς τη chaos culture, με παράλογο χιούμορ, brain rot αισθητική, επανάληψη, παραμορφωμένους ήχους και trends όπως το “67”. Οι Millennials και η Gen Z συνδέονται πιο σταθερά με περιεχόμενο γύρω από work life balance, burnout, ευεξία και υβριδική εργασία. Η Gen X, που συχνά μένει εκτός των social briefs, δείχνει ισχυρή ανταπόκριση στη νοσταλγία των δεκαετιών του 1970 και του 1980.

Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο μάθημα για την ελληνική αγορά. Δεν υπάρχει πια «το κοινό των social». Υπάρχουν κοινότητες, στιγμές, πλατφόρμες και ταυτότητες που αλλάζουν ανάλογα με το περιβάλλον. Το ίδιο άτομο μπορεί να είναι επαγγελματίας στο LinkedIn, ειρωνικό στο TikTok, νοσταλγικό στο Instagram και εντελώς ιδιωτικό στα DMs. Αν το brand μιλά με την ίδια φωνή παντού, δεν δείχνει συνέπεια. Δείχνει ότι δεν ακούει.

Η chaos culture τραβά φυσικά την προσοχή, γιατί μοιάζει με αστείο που δεν καταλαβαίνει ο διευθυντής marketing. Όμως η Hootsuite δεν την παρουσιάζει ως οδηγία για να γίνουν όλα τα brands αλλόκοτα. Αντίθετα, προειδοποιεί ότι η Gen Alpha αλλάζει τους κανόνες του περιεχομένου, αλλά όχι όλα τα κοινά. Η έκθεση αναφέρει ότι το hashtag #67 είχε εκατομμύρια videos σε TikTok και Instagram, αλλά ταυτόχρονα σημειώνει ότι οι τάσεις αυτές κορυφώνονται γρήγορα και σβήνουν γρήγορα. Για τα brands, το ζητούμενο δεν είναι να αντιγράψουν ένα meme. Είναι να καταλάβουν τι λέει η τάση για τη νέα σχέση των νέων χρηστών με το νόημα, τον ρυθμό και την ταυτότητα.

Το δεύτερο μεγάλο εύρημα αφορά τους αλγορίθμους. Η Hootsuite εξηγεί ότι οι πλατφόρμες δεν βασίζονται πλέον μόνο σε likes, follows και clicks. Διαβάζουν μικροσυμπεριφορές, όπως hover time, rewatches, pauses και επιμονή σε θεματικά μοτίβα. Αυτό σημαίνει ότι το follower count γίνεται όλο και πιο αδύναμος δείκτης. Η διανομή του περιεχομένου βασίζεται περισσότερο στο ενδιαφέρον παρά στη σχέση ακολούθησης. Για τα brands, αυτό αλλάζει όλο το δημιουργικό μοντέλο. Δεν αρκεί να έχεις κοινό. Πρέπει να φτιάχνεις περιεχόμενο που κρατά το βλέμμα και παράγει επανάληψη ενδιαφέροντος.

Αλκιβιάδης Σιαράβας, Σύμβουλος Marketing, Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Το τρίτο συμπέρασμα αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Η Hootsuite δεν υιοθετεί ούτε πανικό ούτε ενθουσιασμό. Λέει κάτι πιο χρήσιμο: τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πλέον βασική υποδομή, αλλά η ανθρώπινη αίσθηση παραμένει το σήμα ποιότητας. Οι χρήστες δεν απορρίπτουν απαραίτητα την τεχνολογία. Απορρίπτουν το πρόχειρο, άψυχο, υπερβολικά γυαλισμένο ή αδιευκρίνιστο περιεχόμενο. Το report σημειώνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των καταναλωτών δηλώνει λιγότερο πιθανό να επιλέξει brand που χρησιμοποιεί διαφημίσεις φτιαγμένες με AI. Αυτό δεν σημαίνει «μην χρησιμοποιείς AI». Σημαίνει χρησιμοποίησέ την με επιμέλεια, έλεγχο και ανθρώπινη κρίση.

Το τέταρτο εύρημα είναι η άνοδος του fastvertising. Τα brands πρέπει να απαντούν σε πολιτισμικά γεγονότα σχεδόν άμεσα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με διαδικασίες έγκρισης που κρατούν εβδομάδες. Η ταχύτητα χρειάζεται governance, όχι χάος. Χρειάζεται σαφή όρια, προκαθορισμένα σενάρια, εμπιστοσύνη στο social team και συνεχή social listening. Στην πράξη, πολλά ελληνικά brands χάνουν το παράθυρο μιας τάσης πριν καν συμφωνήσουν αν πρέπει να συμμετάσχουν.

Το πέμπτο συμπέρασμα αφορά τους creators. Η Hootsuite βλέπει τη μετατόπιση από το reach στο αποτέλεσμα. Τα brands δεν πρέπει να αξιολογούν συνεργασίες μόνο με followers και engagement rate, αλλά με ποιότητα αφήγησης, συνάφεια κοινού, εμπιστοσύνη και πραγματικά σήματα πρόθεσης. Οι one off συνεργασίες χάνουν έδαφος. Οι μακροχρόνιες σχέσεις, οι εργαζόμενοι creators, το employee advocacy και η ανθρώπινη παρουσία των ομάδων μπαίνουν πιο ψηλά στη στρατηγική.

Τέλος, η Hootsuite βλέπει τα social ως μηχανισμό έρευνας και όχι μόνο ως κανάλι προβολής. Τα DMs, τα lead ads, οι εγγραφές, τα σχόλια, τα live events και το social listening δίνουν first party data και σήματα πρόθεσης. Για τον marketer του 2026, τα social δεν είναι μόνο μέρος για να ανεβάσεις περιεχόμενο. Είναι ζωντανό εργαστήριο αγοράς.

Προσωπικά, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα της έκθεσης. Το social δεν συγχωρεί πια την τεμπέλικη γενίκευση. Δεν μπορείς να λες «να κάνουμε κάτι νεανικό», «να βάλουμε λίγο AI», «να μπούμε στο TikTok» ή «να πάρουμε έναν influencer». Το 2026 ζητά περισσότερη ακρίβεια. Ποιο κοινό; Ποια πλατφόρμα; Ποιο σήμα κουλτούρας; Ποιο format; Ποιο ρίσκο; Ποιο αποτέλεσμα;

Η νέα κανονικότητα δεν είναι το χάος. Είναι η πολυπλοκότητα. Και όποιο brand μάθει να τη διαβάζει γρήγορα, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του, θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα.