Δράσεις προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ) που υπάγεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκήρυξε διαγωνισμό για «Δράσεις προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021- 2027»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας Προβολής και Δημοσιότητας του Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" 2021-2027 που περιλαμβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 1: Στρατηγική επικοινωνίας

Δράση 2: Προβολή σε κοινωνικά δίκτυα

Δράση 3: Οπτικοακουστικό υλικό

Δράση 4: Προβολή σε διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Δράση 5: Προβολή σε ραδιόφωνο και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Δράση 6: Εκδηλώσεις προβολής

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.876.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ή 1.513.548,39 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τα στοιχεία της προκήρυξης.

Ειδικότερα, η αρχική σύμβαση αποτιμάται σε 1.251.200 ευρώ με ΦΠΑ (1.009.032,26 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), ενώ προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης 50%, που μεταφράζεται σε επιπλέον 625.600 ευρώ με ΦΠΑ (504.516,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Συνολικά, η πρόβλεψη για την ενεργοποίηση της προαίρεσης αυξάνει τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης κατά περίπου 626 χιλ. ευρώ, ανεβάζοντας την τελική εκτιμώμενη αξία κοντά στα 1,9 εκατ. ευρώ.

Το δικαίωμα προαίρεσης διατηρείται από την αναθέτουσα αρχή και μπορεί να ασκηθεί μονομερώς, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 1η Ιουλίου και ώρα12.30μμ

Σημειώνεται πως το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» είναι ο βασικός επιχειρησιακός άξονας του ΕΣΠΑ για την «Ψηφιακή Ελλάδα», με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα

εκατομμύρια. Στοχεύει στην αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη δημιουργία έξυπνων πόλεων και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.