Με πλούσιο και συνεχώς επεκτεινόμενο περιεχόμενο, φέρνει στις οθόνες έντονη αγωνιστική δράση από όλα τα δημοφιλή αθλήματα.

Με περισσότερους από 335.814 ενεργούς χρήστες από την έναρξη της λειτουργίας της (χρονική περίοδος 28.09-19.10), η νέα αθλητική πλατφόρμα ΣΠΟΡ FM TV αποδεικνύει τη δυναμική εκκίνησή της. Με πλούσιο και συνεχώς επεκτεινόμενο περιεχόμενο, φέρνει στις οθόνες σας την πιο έντονη αγωνιστική δράση από όλα τα δημοφιλή αθλήματα.

Η εφαρμογή ΣΠΟΡ FM TV διατίθεται δωρεάν μέσω App Store και Google Play προσφέροντας Live μετάδοση αλλά και On Demand περιεχόμενο, για θέαση μέσω smartphone, tablet, PC, Apple TV και Android TV καθώς και με δυνατότητα cast σε smart τηλεοράσεις.

Και αυτό το Σαββατοκύριακο ο ΣΠΟΡ FM TV προσφέρει πλούσιο αγωνιστικό περιεχόμενο. Όλες τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2026-27, το ποδοσφαιρικό ματς του Ηρακλή με την Κηφισιά στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, την κρίσιμη υδάτινη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Χίο για την 5η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών αλλά και τη μπασκετική συνάντηση γυναικών στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Allwyn Women’s Basketball League 1 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Παναθλητικό.

​Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων:

STOIXIMAN GBL 2026-27, 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10

15:00 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson - ΑΡΗΣ

Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

Περιγραφή: Χρήστος Ρομπόλης

Ρεπορτάζ πάγκων: Αλέξανδρος Τσιριγώτης

Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV

17:00 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET – ΗΡΑΚΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Περιγραφή: Νίκος Σταματέλος

Ρεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης

Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV

17:30 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON – ΜΑΡΟΥΣΙ

Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής

Ρεπορτάζ πάγκων: Δημήτρης Παπαδήμας

Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV

17:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

PAOK SPORTS ARENA

Περιγραφή: Παντελής Διαμαντόπουλος

Ρεπορτάζ πάγκων: Σταύρος Σουντουλίδης, Θάνος Τσίμπος

Μετάδοση: ΣΚΑΪ TV, ΣΠΟΡ FM TV

19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

TELEKOM CENTER ATHENS (κεκλεισμένων θυρών)

Περιγραφή: Γιώργος Πετρίδης

Ρεπορτάζ πάγκων: Ηλίας Λαλιώτης, Ευτυχία Οικονομίδου

Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10

13:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION – VICKOS ΦΑLCONS

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

Περιγραφή: Μπάμπης Σαραντινάκης

Ρεπορτάζ πάγκων: Θάνος Κώστας

Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV

13:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ «ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Περιγραφή: Νίκος Ζέρβας

Ρεπορτάζ πάγκων: Παναγιώτης Κεφαλάς, Βάλια Πηλιανίδη

Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV

STOIXIMAN SUPER LEAGUE, 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10

19:00 ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ

Περιγραφή: Μιχάλης Τσόχος

Ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου: Θωμάς Μίχος, Κώστας Δελλής

Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV

WATER POLO LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ, 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10

21:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΧΙΟΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΟ

Περιγραφή: Γιώργος Κουμπής

Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV

ALLWYN WOMEN’S BASKETBALL LEAGUE 1, 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10

14:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Περιγραφή: Γιώργος Πετρίδης

Ρεπορτάζ πάγκων: Ευτυχία Οικονομίδου

Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV