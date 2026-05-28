Η Spotify ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας υπηρεσίας με αφηγηματικά άρθρα από γνωστά περιοδικά όπως το The Atlantic, το Vogue, το Rolling Stone, το Variety και το Vanity Fair. Η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως στους χρήστες audiobooks και περιλαμβάνει περισσότερα από 650 αγγλόφωνα άρθρα μεγάλου μήκους, τα οποία θα διαβάζονται με αφήγηση από την εσωτερική ομάδα Audiobooks της εταιρείας. Κάθε ηχητικό άρθρο θα έχει διάρκεια μικρότερη των δύο ωρών.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Spotify να εμπλουτίσει το περιεχόμενό της και να αυξήσει την αλληλεπίδραση των χρηστών, καθώς αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μουσικής όπως η Udio και η Suno, αλλά και από πλατφόρμες όπως το YouTube και το Netflix. Οι premium συνδρομητές θα μπορούν να ακούν τα άρθρα μέσω του μηνιαίου πακέτου audiobooks, ενώ οι δωρεάν χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα αγοράς μεμονωμένων άρθρων έναντι 1,99 δολαρίων.

Σύμφωνα με τον συνδιευθύνοντα σύμβουλο Alex Norstrom, η Spotify κατέχει ήδη περίπου το 20% της αγοράς audiobooks στις ΗΠΑ. Η εταιρεία έχει επίσης επεκτείνει την υπηρεσία audiobooks σε 22 αγορές παγκοσμίως.