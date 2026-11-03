Η νέα λειτουργία ενδέχεται να προσφέρεται στους συνδρομητές με επιπλέον χρέωση 4 έως 5 δολαρίων μηνιαίως

Την ανάπτυξη μιας νέας υπηρεσίας τεχνητής νοημοσύνης (AI), η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν εξατομικευμένα remix και διασκευές δημοφιλών τραγουδιών, σχεδιάζει το Spotify, με στόχο την κυκλοφορία της το πρώτο τρίμηνο του 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή.

Επικαλούμενη πηγές με γνώση των σχεδιασμών της εταιρείας, η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι το Spotify εξετάζει το ενδεχόμενο παρουσίασης της υπηρεσίας κοντά στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy, τον Φεβρουάριο.

Η νέα λειτουργία ενδέχεται να προσφέρεται στους συνδρομητές με επιπλέον χρέωση 4 έως 5 δολαρίων μηνιαίως, αν και τόσο το χρονοδιάγραμμα διάθεσης όσο και η τελική τιμολόγηση δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να αλλάξουν.

Μέσω της υπηρεσίας, οι συνδρομητές που πληρώνουν θα μπορούν να αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργούν εναλλακτικές εκδοχές ήδη υπαρχόντων τραγουδιών. Για παράδειγμα, θα μπορούν να μετατρέπουν ένα παραδοσιακό τραγούδι σε χορευτικό κομμάτι ή να δημιουργούν διασκευές στις οποίες ένας καλλιτέχνης θα εμφανίζεται να ερμηνεύει τραγούδι άλλου καλλιτέχνη.

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τις δισκογραφικές εταιρείες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Spotify συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τη Sony Music και τη Warner Music για την εξασφάλιση των απαραίτητων συμφωνιών αδειοδότησης.

Παράλληλα, έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με τη Universal Music Group, τον οργανισμό αδειοδότησης ανεξάρτητων δισκογραφικών Merlin και τη γαλλική μουσική εταιρεία Believe.

Spotify και η Universal Music Group πραγματοποιούν επίσης συναντήσεις με μεμονωμένους καλλιτέχνες, επιχειρώντας να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη νέα υπηρεσία και τη διάθεση της μουσικής τους για τη δημιουργία περιεχομένου με τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εξασφάλιση της συναίνεσης μεγάλων σύγχρονων αστέρων της μουσικής βιομηχανίας αποδεικνύεται δυσκολότερη σε σύγκριση με το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει ορισμένοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες παλαιότερων γενεών.

Σε κάθε περίπτωση, οι καλλιτέχνες θα διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα υπηρεσία, ακόμη και εάν οι δισκογραφικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες αδειοδότησης με το Spotify.